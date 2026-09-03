Selezione pubblica nella Tv di Stato per giovani fino a 29 anni: contratti di apprendistato da impiegati amministrativi e poi tempo indeterminato.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf La Rai ha indetto un concorso pubblico per diplomati entro i 29 anni

La Rai ha pubblicato un bando di selezione pubblica finalizzato al reclutamento di 34 impiegati da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante presso diverse sedi del servizio pubblico distribuite al Nord, Centro e Sud Italia.

La ricerca si rivolge a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano il desiderio di avviarsi a professioni amministrative e gestionali all’interno della principale azienda mediatica del Paese.

Ripartizione territoriale delle posizioni

I 34 posti messi a concorso sono suddivisi tra la direzione generale e i diversi centri di produzione e sedi regionali:

per quanto riguarda l’area Nord, gli inserimenti previsti riguardano le sedi di Milano, Torino, Venezia, Trieste, Genova e Bolzano;

diversi posti sono destinati agli uffici di Roma, Firenze e Ancona;

molte risorse saranno assegnate ai presidi operativi di Napoli, Bari, Cosenza, Palermo e Cagliari.

I requisiti per partecipare alla selezione

Per inviare la propria domanda di adesione al bando occorre possedere i seguenti requisiti d’accesso:

età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della scadenza delle candidature;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) quinquennale;

cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o regolare titolo di soggiorno per cittadini di Paesi terzi;

assenza di precedenti condanne penali e godimento dei diritti civili e politici.

Contratto di apprendistato e retribuzione

I candidati vincitori della selezione verranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, regolato dal CCL per i quadri e gli impiegati RAI.

L’inquadramento iniziale prevede il livello minimo del profilo di destinazione, con una retribuzione annua lorda d’ingresso compresa indicativamente tra i 21.000 e i 23.000 euro, destinata a salire nel corso del triennio. Al termine dei 36 mesi di addestramento e al superamento delle valutazioni di rito, l’apprendistato si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il pacchetto retributivo include la tredicesima e la quattordicesima mensilità, la mensa aziendale o i buoni pasto, oltre alla copertura previdenziale e sanitaria integrativa.

Fasi della selezione e prove d’esame

L’iter selettivo si articola in più momenti di valutazione, volti a saggiare la preparazione e le attitudini dei partecipanti:

una prima prova strutturata in quesiti a risposta multipla su vari argomenti, tra cui cultura generale, attitudine logico-deduttiva, lingua inglese e informatica di base;

una seconda prova che consiste in un colloquio conoscitivo-motivazionale, durante il quale saranno approfonditi temi riguardanti l’organizzazione aziendale, unita a una prova pratica sulle mansioni d’ufficio.

Come presentare la domanda

Le istanze di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica registrandosi al portale ufficiale RAI Lavora con noi.

All’interno della piattaforma occorrerà compilare il form di candidatura per la selezione denominata Impiegate e impiegati col diploma, allegando il proprio Curriculum Vitae, la copia del documento di riconoscimento e la documentazione attestante il titolo di studio.

La domanda d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 settembre.

Altre opportunità di lavoro

Il bando indetto dalla TV di Stato, nonostante abbia le caratteristiche di un concorso pubblico, va a completare le ricerche di personale aperte nel settore commerciale. Ma non è l’unica opportunità offerta a chi deve effettuare il primo inserimento nel mercato del lavoro. Infatti, sulla stessa lunghezza d’onda del percorso di apprendistato cui fa seguito una stabilizzazione contrattuale, si consiglia di consultare la nuova edizione di Grow with Us promossa da Primark per allievi manager, le giornate di reclutamento di Zara per addetti vendita o le selezioni di Fidelitas per la gestione delle sale valori a Roma e Milano.