Aumenta il numero di italiani all'estero, spinti soprattutto da espatri che doppiano i rientri: chi lascia il Paese e perché?

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Dove vanno gli italiani che si trasferiscono all'estero.

Il nostro Paese continua a perdere popolazione a favore dell’estero. Secondo i dati pubblicati dall’Istat il 3 settembre 2026, al 31 dicembre 2025 gli italiani abitualmente residenti fuori dai confini nazionali sono circa 183mila in più rispetto all’inizio dell’anno. La crescita è stata del 2,8%, contro il 4,6% registrato nel 2024.

L’incremento complessivo non è però spinto principalmente dalle nascite ma dagli espatri, che sono stati il doppio rispetto ai rientri.

Quanti sono gli italiani all’estero

Da quello che emerso dai dati, li italiani residenti all’estero risultano essere 6 milioni e 604mila:

gli uomini sono circa 3 milioni e 406mila, pari al 51,6% del totale;

le donne sono 3 milioni e 197mila.

Nel corso dell’anno sono nati circa 16mila bambini da genitori italiani residenti fuori dal Paese, mentre i decessi sono stati circa 13mila. Il saldo naturale è quindi positivo, ma soltanto per 3mila persone.

Nello stesso periodo di riferimento, sono di più gli italiani che hanno lasciato il Paese. Anche se il fenomeno ha registrato una riduzione rispetto al 2024 (-22,7%), gli espatri sono stati circa 109mila. I rimpatri sono stati invece circa 56mila, anche questi in diminuzione (- 3,4%). Il saldo migratorio con l’estero è quindi positivo, per circa 53mila unità, e racconta un Paese dal quale partono più italiani di quanti ne rientrino.

La top 5 delle destinazioni: dove emigrano gli italiani

Come riportato da Istat, nel 2025 il 75,5% degli italiani che hanno lasciato il Paese ha scelto una destinazione europea, pari a circa 82mila persone.

Nel dettaglio, raccolgono il 53,3% degli italiani espatriati: