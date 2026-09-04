ANSA Nuove multe, aumenti per chi viaggia senza Rc

Nei prossimi giorni si terrà una consultazione pubblica tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, operatori e associazioni di settore per discutere della nuova tabella delle multe che il Mit vuole introdurre nella riforma del Codice della Strada. In totale, il valore delle sanzioni calerebbe del 7%, ma alcune multe aumenteranno.

Viaggiare senza assicurazione Rc auto potrebbe costare fino a 1.000 euro, mentre cresceranno anche le sanzioni per chi guida i monopattini sui marciapiedi e per chi non rispetta la precedenza.

Nuove multe, sanzioni in calo del 7%, ma alcune aumenteranno

Le nuove tabelle del Ministero dovrebbero prima di tutto ridurre, in totale, le entrate delle multe per lo Stato e gli enti locali, come specifica il Mit in una nota riportata dall’Ansa:

Nel complesso l’impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro.

Gli aumenti saranno molto specifici, rivolti a comportamenti ritenuti pericolosi. Saranno anche introdotte nuove multe, per chiarire alcune norme che è difficile applicare quando emergono comportamenti nuovi, come quelli legati alle forme di mobilità urbana che sono recentemente diventate più popolari, per esempio i monopattini elettrici.

Quali multe aumenteranno nel nuovo Codice della Strada

Gli aumenti saranno concentrati quindi su poche specifiche multe. In totale si tratta di 66 aumenti, l’8% delle sanzioni totali previste dal Codice della Strada. La più rilevante riguarda l’assicurazione obbligatoria, l’Rc auto. La sanzione per chi circola con un mezzo non assicurato passerà da 866 a 1.000 euro.

Aumenterà però anche la sanzione per la violazione delle regole di precedenza, che passerà da 42 a 80 euro in caso di:

retromarcia;

inversione di marcia;

manovre delicate;

immissione in strada.

Altri aumenti elencati dal comunicato del Mit sono:

la sanzione per chi intralcia i pedoni su un marciapiede passando con un monopattino, che passa da 40 a 160 euro;

la sanzione per la circolazione dei veicoli a due o tre ruote sul marciapiede, che passa da 40 a 160 euro;

la sanzione per l’accensione di fuochi a bordo strada, che passa da 250 a 1.000 euro.

Introdotte 85 nuove multe

Anche il numero delle multe aumenterà, con 85 nuove sanzioni, pari all’11% del totale. Si tratta però soprattutto di multe che puniranno comportamenti emersi negli ultimi anni, a causa dell’emergere di nuove forme di mobilità.

Le nuove multe sono state segnalate dalla Polizia Locale, che in tutta Italia si trova ad affrontare diverse situazioni in cui gli agenti non sanno esattamente quale norma applicare.

Il confronto con le associazioni e le critiche

Non si tratta ancora di un elenco definitivo. Il Mit dovrà confrontarsi con le associazioni di settore per capire se ci sono altre proposte. Già prima dell’inizio del confronto, che terminerà il 13 settembre, sono però arrivate le prime critiche. L’associazione dei consumatori Adusbef ritiene infatti che la nuova multa per chi viaggia senza assicurazione sia ancora troppo bassa, come sottolineato dal presidente Antonio Tanza:

I veicoli che circolano senza assicurazione provocano nel nostro Paese circa 25 mila sinistri ogni anno, generando milioni di euro di danni che vengono pagati dalla collettività. Per questo una sanzione da 1.000 euro non appare adeguata ad arginare il fenomeno, e serve prevedere pene più severe per i trasgressori.

Il problema dell’elusione dell’obbligo di Rc auto è emerso di recente con il caso delle targhe polacche.