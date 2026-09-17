123RF Attenzione ad avere queste monete, posso valere tantissimo

Due monete svizzere contraffatte da cinque franchi, datate 1928, sono state sequestrate dai servizi doganali presso il centro di smistamento postale di Zurigo-Mülligen. Le monete si trovavano all’interno di un pacco proveniente da Hong Kong, destinato a un indirizzo nel cantone Argovia.

Il controllo al centro postale

Il ritrovamento risale al 17 agosto, quando i funzionari dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno sottoposto a controllo una spedizione internazionale. Durante l’ispezione, l’attenzione dei doganieri è stata attirata da due monete da cinque franchi che riportavano la data 1928.

A un primo esame, le dimensioni degli esemplari sembravano uguali a quelle autentiche. Il diametro, in particolare, corrispondeva a quello previsto, ma era il peso a essere differente.

Alla luce della discrepanza riscontrata, le due monete sono state sequestrate e consegnate alla polizia cantonale argoviese, competente per gli accertamenti. Spetterà ora agli investigatori verificare l’origine degli oggetti e ricostruire la provenienza della spedizione. Dovranno inoltre stabilire se si tratti effettivamente di falsi destinati al mercato dei collezionisti.

Un’annata molto ricercata

Le monete svizzere da cinque franchi del 1928 sono particolarmente ricercate dagli appassionati di numismatica. Secondo le informazioni riportate dall’UDSC e dal sito specializzato schweizer-geld.ch, alcuni esemplari originali in argento del 1928 possono raggiungere valori compresi tra 9.000 e 27.000 franchi (ovvero tra i 9.500 e i 28.500 euro). Il prezzo dipende da diversi fattori, come lo stato di conservazione, la qualità della coniazione, la presenza di eventuali difetti e la domanda sul mercato.

Valori così elevati possono rendere questo tipo di monete particolarmente interessante per i falsari. Un esemplare venduto come raro può attirare acquirenti disposti a spendere migliaia di franchi. Il rischio aumenta soprattutto quando l’acquisto avviene online e il compratore non può esaminare direttamente il pezzo o sottoporlo alla valutazione di un esperto.

Il precedente delle monete vendute online

Il caso non è isolato. Già nel 2017 la Fedpol, la polizia federale svizzera, aveva segnalato la presenza sul mercato di monete da cinque franchi contraffatte. Alcuni esemplari venivano proposti online a prezzi estremamente bassi, anche intorno a 1,99 dollari su AliExpress.

Le imitazioni, secondo le autorità, potevano risultare difficili da riconoscere a un controllo superficiale. In alcuni casi, tra gli elementi più evidenti c’era una lieve decolorazione del metallo. Ulteriori differenze potevano invece emergere verificando il peso, la composizione del materiale, i dettagli del disegno e la qualità delle scritte.

La contraffazione può risultare particolarmente conveniente quando i falsi vengono prodotti e immessi sul mercato in grandi quantità. Come ricorda anche Swissmint, la zecca di Stato della Svizzera: