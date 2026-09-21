Italiaonline, primo semestre 2026 in forte crescita: ricavi a 150 milioni, EBITDA a 25 milioni

Italiaonline S.p.A., leader in Italia nei servizi media, tech e digital per il mercato B2B e B2C, rende noti i risultati del primo semestre 2026 che confermano il successo del percorso di trasformazione industriale avviato negli ultimi anni e ne consolidano il primato nel mercato digitale.
Con una customer base di oltre 100 mila clienti business, 470 mila clienti consumer e SOHO, 10 milioni di e-mail attive e un’audience di 29 milioni di utenti unici al mese, il Gruppo consolida la propria posizione di leader nel mercato digitale e pone le basi per la crescita futura.
Crescita di ricavi, margini e cash flow nel primo semestre 2026
Nel primo semestre 2026 il Gruppo ha registrato una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari:
|Dati in milioni di euro
|1H 2026
|1H 2025
|Var.
|Ricavi
|150
|140
|+7%
|EBITDA
|25
|20
|+24%
|Margine EBITDA
|16,6%
|14,3%
|+2,2 p.p.
|EBIT
|13
|9
|+48%
|Risultato netto
|9
|4
|+119%
|Operating Free Cash Flow
|20
|7
|+186%
|Indebitamento netto
|14,6
|51,7
|-71,8%
- Ricavi consolidati: raggiungono i 150 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai 140 milioni di euro del primo semestre 2025. La crescita è diffusa tra le diverse linee di ricavo, tra cui: la linea di business Media & Tech raggiunge 51,3 milioni di euro (+31%), trainata dai Platform Services (29 milioni di euro, +65%) e dai servizi a valore aggiunto Digital VAS (6 milioni di euro, +20%); la linea di business Web & Communications Solutions, dedicata ai servizi custom per le PMI italiane, raggiunge 8 milioni di euro (+6,5%).
- EBITDA: sale a 25 milioni di euro, +24% rispetto ai 20 milioni di euro del primo semestre 2025. Il margine EBITDA si attesta al 17%, in crescita di oltre 2 punti percentuali, a conferma della leva operativa del Gruppo.
- Operating Free Cash Flow (OpFCF): accelera a 20 milioni di euro (+186%) rispetto ai 7 milioni di euro del primo semestre 2025, con un tasso di conversione dell’EBITDA in cassa dell’80%.
- Posizione finanziaria netta: l’indebitamento netto si riduce a 14,6 milioni di euro ovvero 0,3x l’EBITDA LTM (Last Twelve Months), rispetto a 51,7 milioni di euro al 30 giugno 2025, a conferma di un profilo finanziario solido e di un’ampia flessibilità strategica.
Da Legacy Player ad AI Digital Champion
I risultati del primo semestre 2026 sono il frutto del processo di trasformazione dell’offerta, delle tecnologie e dell’organizzazione portato avanti negli ultimi anni, che poggia su tre pilastri:
- Media & Tech: Italiaonline è il primo operatore italiano di posta elettronica, con oltre 10 milioni di caselle e-mail attive, e il primo pure digital Media player in Italia per utenti unici mensili, pari a circa 29 milioni, equivalenti al 66% della reach digitale nazionale. La combinazione di dati di prima parte (first-party data) e tecnologie Adv proprietarie – a cominciare dalla nuova piattaforma di programmatic advertising EasyBid – posiziona la società in modo unico e distintivo nell’era post-cookie e dell’AI search.
- SME Digital One-Stop-Shop: un’offerta end-to-end per oltre 100 mila clienti business, arricchita dall’integrazione pervasiva dell’AI generativa e agentica, dallo sviluppo web al marketing guidato dall’AI, fino all’assistente AI vocale MARiO.
- Digital Factory: l’integrazione trasversale dell’AI nei processi interni di delivery, IT e customer care ha ridotto il costo per unità di servizio, migliorato i tempi di consegna e aumentato la produttività operativa. Lo testimoniano gli oltre 40mila siti e 190mila social post gestiti.
“Guardiamo al futuro con grande fiducia”
Roberto Giacchi, Amministratore Delegato di Italiaonline S.p.A., ha commentato:
“I dati del primo semestre 2026, in crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari, ci rendono particolarmente orgogliosi del percorso che, come Gruppo, abbiamo portato avanti in questi anni. La strategia industriale messa in atto ha reso Italiaonline una AI digital company, con una presenza internazionale nell’Ad Tech divenuta significativa e oggi tra i principali motori della nostra crescita in questo primo semestre dell’anno. Questi risultati nascono da una base di ricavi diversificata su più segmenti di clientela e più linee di offerta, da una macchina commerciale omnicanale, da una piattaforma tecnologica proprietaria e da un management team di grande qualità ed unità di intenti. Tutto questo ci consente di guardare al futuro con grande fiducia”.