Italiaonline, primo semestre 2026 in forte crescita: ricavi a 150 milioni, EBITDA a 25 milioni

Il gruppo chiude i primi sei mesi dell’anno in forte crescita, con ricavi a 150 milioni di euro, EBITDA a 25 milioni e generazione di cassa operativa quasi triplicata

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Italiaonline S.p.A., leader in Italia nei servizi media, tech e digital per il mercato B2B e B2C, rende noti i risultati del primo semestre 2026 che confermano il successo del percorso di trasformazione industriale avviato negli ultimi anni e ne consolidano il primato nel mercato digitale.

Con una customer base di oltre 100 mila clienti business, 470 mila clienti consumer e SOHO, 10 milioni di e-mail attive e un’audience di 29 milioni di utenti unici al mese, il Gruppo consolida la propria posizione di leader nel mercato digitale e pone le basi per la crescita futura.

Crescita di ricavi, margini e cash flow nel primo semestre 2026

Nel primo semestre 2026 il Gruppo ha registrato una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari:

Dati in milioni di euro 1H 2026 1H 2025 Var. Ricavi 150 140 +7% EBITDA 25 20 +24% Margine EBITDA 16,6% 14,3% +2,2 p.p. EBIT 13 9 +48% Risultato netto 9 4 +119% Operating Free Cash Flow 20 7 +186% Indebitamento netto 14,6 51,7 -71,8%

Ricavi consolidati: raggiungono i 150 milioni di euro , in crescita del 7% rispetto ai 140 milioni di euro del primo semestre 2025. La crescita è diffusa tra le diverse linee di ricavo, tra cui: la linea di business Media & Tech raggiunge 51,3 milioni di euro ( +31% ), trainata dai Platform Services (29 milioni di euro, +65% ) e dai servizi a valore aggiunto Digital VAS (6 milioni di euro, +20% ); la linea di business Web & Communications Solutions , dedicata ai servizi custom per le PMI italiane, raggiunge 8 milioni di euro ( +6,5% ).

raggiungono i , in crescita del rispetto ai 140 milioni di euro del primo semestre 2025. La crescita è diffusa tra le diverse linee di ricavo, tra cui: la linea di business raggiunge 51,3 milioni di euro ( ), trainata dai (29 milioni di euro, ) e dai servizi a valore aggiunto (6 milioni di euro, ); la linea di business , dedicata ai servizi custom per le PMI italiane, raggiunge 8 milioni di euro ( ). EBITDA : sale a 25 milioni di euro , +24% rispetto ai 20 milioni di euro del primo semestre 2025. Il margine EBITDA si attesta al 17% , in crescita di oltre 2 punti percentuali, a conferma della leva operativa del Gruppo.

: sale a , rispetto ai 20 milioni di euro del primo semestre 2025. Il margine EBITDA si attesta al , in crescita di oltre 2 punti percentuali, a conferma della leva operativa del Gruppo. Operating Free Cash Flow (OpFCF) : accelera a 20 milioni di euro ( +186% ) rispetto ai 7 milioni di euro del primo semestre 2025, con un tasso di conversione dell’EBITDA in cassa dell’ 80% .

: accelera a ( ) rispetto ai 7 milioni di euro del primo semestre 2025, con un tasso di conversione dell’EBITDA in cassa dell’ . Posizione finanziaria netta: l’indebitamento netto si riduce a 14,6 milioni di euro ovvero 0,3x l’EBITDA LTM (Last Twelve Months), rispetto a 51,7 milioni di euro al 30 giugno 2025, a conferma di un profilo finanziario solido e di un’ampia flessibilità strategica.

Da Legacy Player ad AI Digital Champion

I risultati del primo semestre 2026 sono il frutto del processo di trasformazione dell’offerta, delle tecnologie e dell’organizzazione portato avanti negli ultimi anni, che poggia su tre pilastri:

Media & Tech: Italiaonline è il primo operatore italiano di posta elettronica, con oltre 10 milioni di caselle e-mail attive, e il primo pure digital Media player in Italia per utenti unici mensili, pari a circa 29 milioni, equivalenti al 66% della reach digitale nazionale. La combinazione di dati di prima parte (first-party data) e tecnologie Adv proprietarie – a cominciare dalla nuova piattaforma di programmatic advertising EasyBid – posiziona la società in modo unico e distintivo nell’era post-cookie e dell’AI search. SME Digital One-Stop-Shop: un’offerta end-to-end per oltre 100 mila clienti business, arricchita dall’integrazione pervasiva dell’AI generativa e agentica, dallo sviluppo web al marketing guidato dall’AI, fino all’assistente AI vocale MARiO. Digital Factory: l’integrazione trasversale dell’AI nei processi interni di delivery, IT e customer care ha ridotto il costo per unità di servizio, migliorato i tempi di consegna e aumentato la produttività operativa. Lo testimoniano gli oltre 40mila siti e 190mila social post gestiti.

“Guardiamo al futuro con grande fiducia”

Roberto Giacchi, Amministratore Delegato di Italiaonline S.p.A., ha commentato: