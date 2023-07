Serie A, calciomercato al giro di boa: gli acquisti più costosi

Fonte: ANSA Da sinistra: Timoty Weah (Juventus) e Fabiano Parisi (Fiorentina)

Sono giornate di trattative frenetiche, colpi di scena e continui ribaltoni quelle che stanno caratterizzando la seconda metà di luglio per le squadre del nostro campionato. Dopo un primo mese e mezzo di calciomercato in cui i fuochi di artificio si sono visti solo dalle parti dell’Arabia Saudita e della Premier League inglese , ora anche i club di Serie A stanno iniziando a fare sul serio, pur dovendo fare i conti con una disponibilità economica mediamente assai inferiore rispetto alle compagini estere.

Mentre a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani è ancora l’affare che vede protagonista Romelu Lukaku (ripudiato dalla dirigenza dell’Inter dopo che il suo agente aveva contattato la Juventus quando il suo ritorno in nerazzurro sembrava ormai ad un passo), ci sono alcune società come Fiorentina e Genoa che stanno mettendo a segno colpi interessanti, mostrando quantomeno un pizzico di vitalità in un contesto di perenne attesa, in cui nessuno vuole spendere e tutti aspettano di trovare l’occasione a basso prezzo.

Calciomercato 2023, squadre italiane col freno a amano tirato: tutte le trattative

I viola di Vincenzo Italiano si sono assicurati le prestazioni di Fabiano Parisi (terzino sinistro dell’Empoli, reduce da mesi di ottime prestazioni nello scorso torneo) e del brasiliano Arthur (rientrato a Torino, sponda Juve, e messo subito nell’elenco degli esuberi). I rossoblù allenati da Alberto Gilardino stanno invece perfezionando l’ingaggio di Mateo Retegui, giovane bomber del Boca Juniores e della nazionale italiana di Roberto Mancini (che gli ha fortemente consigliato di accettare la proposta del Grifone per iniziare a giocare in Italia).

In tutto questo, a Milano si parla quasi esclusivamente di cessioni: mentre la squadra di Steven Zhang è pronta ad incassare oltre 52 milioni di euro dalla cessione del portiere Amadou Onana agli inglesi del Manchester United, anche sulla sponda rossonera stanno avendo molto più peso gli addii (in primis quello di Sandro Tonali al Newcastle ) che gli arrivi (limitati ai soli Pulisic e Loftus Cheek dal Chelsea, oltre alla giovane promessa Reijnders dagli olandesi dell’AZ Alkmaar).

I 10 colpi più costosi (finora) del calciomercato italiano 2023

Ad aggiungersi all’elenco dei club “indeboliti” nella prima metà della finestra estiva ci sono anche i campioni in carica del Napoli, che hanno perso uno dei punti di riferimento della passata stagione come Min-Jae Kim: il centrale di difesa coreano ha fatto le valigie e si è accasato al Bayern Monaco, che ha versato nelle casse dei partenopei la cifra tonda di 50 milioni di euro. Stessa cosa si può dire per la Lazio, che ha perso un pezzo da novanta come Sergej Milinkovic Savic, volato in Medio Oriente per un ingaggio da oltre 20 milioni di euro l’anno, mentre ai biancocelesti ne sono arrivati 40.

Ma allora quali sono stati i colpi in entrata più rilevanti per la Serie A? Di seguito riportiamo l’elenco delle 10 operazioni più costose messe a segno dalle nostre squadre quando siamo arrivati al giro di boa del calciomercato estivo 2023.