Il Milan vende Tonali: le cifre dell’affare e il nuovo ingaggio

Fonte: ANSA Sandro Tonali lascia il Milan e approda in Premier League

Da alcuni giorni, sulla piattaforma streaming DAZN, è disponibile un nuovo documentario (girato seguendo i canoni delle interviste) incentrato sugli ultimi anni di carriera professionale di Adriano Galliani. Lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi – che con il Cavaliere ha trascorso oltre 40 anni alla guida del Milan – si racconta nella sua ultima esperienza come amministratore delegato del Monza, squadra che ha portato dai dilettanti alla Serie A nel giro di soli 5 anni.

Ma il Condor (così viene chiamato negli ambienti calcistici per la sua riconosciuta capacità di avventarsi sugli affari negli ultimi giorni di calciomercato) non si è risparmiato, elencando una lunga serie di aneddoti che riguardano il periodo d’oro dei rossoneri, quello iniziato alla fine degli anni Ottanta con Arrigo Sacchi e conclusosi nel 2007 con la conquista della seconda Champions League con Carlo Ancelotti in panchina.

Tonali al Newcastle, siamo ai dettagli: il mediano rossonero giocherà in Premier League

Ebbene, proprio in queste ore, devono essere davvero moltissimi i tifosi del Milan che stanno rimpiangendo i bei tempi con Andriano Galliani. E il numero è destinato a salire sempre di più, vista la maniera assai controversa in cui è iniziata l’estate rossonera, destinata a riservare poche gioie e tanti dolori ai tifosi del Diavolo (a cominciare dall’addio di Paolo Maldini). Questo perché – nel primo pomeriggio di mercoledì 21 giugno – un’indiscrezione (divenuta ben presto una vera e propria notizia) ha iniziato a circolare con forza sui canali social di alcuni dei più rinomati esperti di calciomercato.

In particolare, è stato Gianluca Di Marzio – volto noto di Sky proprio per la ventennale esperienza nel seguire le campagne acquisti – a lanciare la bomba: Sandro Tonali, faro del centrocampo del Milan nelle ultime stagioni, sarebbe pronto a lasciare il club. L’ex mediano del Brescia, divenuto tra gli insostituibili anche per la Nazionale di Roberto Mancini, sarebbe in procinto di sbarcare in Inghilterra, cedendo alle lusinghe del Newcastle.

Quanto guadagnerà Tonali in Inghilterra e quanto incasserà il Milan

Stiamo parlando di squadra con una massiccia disponibilità economica e in grande ascesa anche a livello internazionale. Quest’anno si è classificata terza in Premier League, tornando a qualificarsi per la Champions League a distanza di oltre un ventennio dall’ultima volta. Tutto grazie al Public Investment Fund, una compagnia proveniente dall’Arabia Saudita che nell’ottobre del 2021 ha rilevato le quote di maggioranza dei Magpies, iniziando a spendere cifre importanti per assicurarsi alcuni tra i migliori talenti del calcio europeo.

E così, il primo volto in entrata della loro campagna acquisti 2023 (che si prevede più infuocata che mai) porta proprio il nome di Sandro Tonali. A sviscerare i dettagli dell’accordo – con tutte le parti in causa che avrebbero dato il loro via libera, compresi il calciatore e il Milan – ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che parla di un accordo tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Soldi che entreranno fin da subito nelle casse dei rossoneri, mentre il giocatore dovrebbe percepire circa 8 milioni di euro a stagione, firmando un contratto della durata di 6 anni.