Fonte: ANSA Prezzo benzina e diesel: gli italiani pagano di più

I prezzi di benzina e diesel in Italia sono tra i più alti d’Europa, con gli automobilisti che pagano 4,18 miliardi di euro in più all’anno rispetto alla media europea. A pesare sono soprattutto le tasse, come emerge dai dati del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.

L’aumento dei prezzi potrebbe aggravarsi ulteriormente con il taglio dello sconto sulle accise diesel, approvato dal Senato e in attesa dell’ok della Camera. Vediamo i numeri.

Il costo del carburante in Italia: dati Mase

Secondo i dati del Mase, il prezzo medio della benzina in Italia è di 1,823 euro al litro, posizionando il Paese al quarto posto in Europa per il costo più alto, dopo Danimarca (2,035 euro), Paesi Bassi (1,970 euro) e Grecia (1,844 euro). La media europea si attesta invece a 1,707 euro al litro, con una differenza di 11,6 centesimi che si traduce in un pieno più caro di circa 6 euro per gli italiani.

Per il diesel, il prezzo medio è di 1,726 euro al litro, posizionando l’Italia al sesto posto in Europa. Anche in questo caso, i costi superano la media europea di 8,6 centesimi, con un aggravio di 4,3 euro per pieno. Con 17,1 milioni di auto a benzina e 16,7 milioni di auto diesel in circolazione, l’impatto complessivo per le famiglie italiane è stimato rispettivamente in:

2,46 miliardi di euro annui per la benzina;

1,72 miliardi di euro per il diesel.

Quanto influiscono le accise sul prezzo

Le accise hanno il loro peso: ogni litro di benzina include 1,057 euro di tasse, il 12,5% in più rispetto alla media europea, mentre il gasolio è tassato per 0,928 euro al litro, il 15,4% in più.

Senza le accise l’Italia scende all’undicesimo posto per il costo della benzina (0,765 euro/litro) e addirittura al ventitreesimo posto per il gasolio (0,798 euro/litro).

Il confronto con l’Europa: chi fa peggio

Nonostante il peso della tassazione, ci sono Paesi in Europa dove i carburanti costano ancora di più. La Danimarca registra il prezzo della benzina più alto con 2,035 euro al litro, seguita dai Paesi Bassi e dalla Grecia. Anche per il diesel, l’Italia non occupa il primo posto, ma si colloca al sesto, superata da nazioni con costi più elevati.

S si considera la spesa complessiva, gli automobilisti italiani versano 40,3 miliardi di euro all’anno in tasse, di cui 21,7 miliardi per la benzina e 18,6 miliardi per il diesel. La situazione potrebbe peggiorare se il taglio dello sconto sulle accise diesel, approvato dal Senato, ricevesse il via libera definitivo dalla Camera, portando un ulteriore impatto sui bilanci familiari e sulle imprese italiane.