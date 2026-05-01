Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un tecnico perfusionista mentre lavora

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica con il concorso indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia. Il bando prevede l’assunzione di 33 professionisti tra profili sanitari e tecnici, con contratti a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta di una selezione mirata, rivolta a figure altamente specializzate, che potranno essere inserite nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

Quali sono i profili richiesti

Il bando prevede complessivamente 33 posti, distribuiti tra diverse figure professionali sanitarie e tecniche. Nel dettaglio, sono disponibili:

11 posti per terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva;

14 posti per tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

3 posti per tecnico di neurofisiopatologia;

2 posti per podologo;

3 posti per collaboratore tecnico professionale.

Quali sono i titoli di studio di accesso al concorso

L’accesso al concorso è possibile solo attraverso il possesso di titoli di studio specifici, che variano in base al profilo scelto. Per quanto riguarda le figure sanitarie è richiesta una laurea triennale abilitante nelle professioni sanitarie, appartenente alle classi:

L/SNT2 per le professioni sanitarie della riabilitazione, come terapisti e podologi;

L/SNT3 per le professioni tecnico-sanitarie, come perfusionisti e tecnici di neurofisiopatologia.

In alternativa, sono ammessi anche diplomi universitari o titoli equipollenti riconosciuti. È inoltre generalmente richiesta l’iscrizione all’albo professionale, ove prevista.

Per il profilo tecnico, invece, è necessario possedere una laurea in ingegneria civile o architettura, secondo le classi indicate dal bando. In questo caso, l’iscrizione all’albo non è sempre obbligatoria ai fini della partecipazione, ma può costituire un requisito preferenziale.

Requisiti generali

Oltre ai titoli di studio, i candidati devono possedere i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, tra cui:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali incompatibili con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, se previsti.

Come funziona la selezione

La procedura concorsuale è per titoli ed esami e prevede più prove, finalizzate a valutare la preparazione dei candidati. L’Azienda si riserva di programmare una pre-selettiva qualora il numero dei candidati venisse giudicato troppo alto. Ci sarà una prima prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla o aperta sulle materie specifiche del profilo professionale.

A seguire, i candidati che avranno passato lo scritto saranno sottoposti a una prova pratica, volta a verificare le competenze operative attraverso simulazioni o esercitazioni.

Infine, ci sarà un colloquio orale per approfondire le materie d’esame. Si segnala che saranno inclusi tra gli argomenti anche elementi di normativa sanitaria e competenze trasversali, come la conoscenza dell’inglese e dell’informatica di base.

Alla valutazione finale contribuiranno anche i titoli posseduti, che incidono sul punteggio complessivo.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma indicata nel bando, utilizzando credenziali digitali come Spid o Cie.

È importante rispettare la scadenza indicata, poiché le candidature inviate oltre il termine delle ore 23.59 del 10 maggio non saranno accettate. È inoltre previsto il pagamento di una quota di partecipazione.

Altre opportunità di lavoro a tempo indeterminato

Il concorso dell’Azienda Regionale di Udine per sanitari e tecnici si inserisce nel quadro delle assunzioni nella sanità pubblica, con l’obiettivo di rafforzare il personale specializzato in vista dei naturali pensionamenti.

Per chi possiede i requisiti richiesti, partecipare rappresenta una concreta occasione di accesso a un impiego stabile. Tuttavia per i profili tecnici questo concorso rischia di essere poco attrattivo, vista la limitatezza dei posti messi a bando. Segnaliamo per i laureati in ingegneria la possibilità di entrare a lavorare in Trenitalia attraverso un contratto di apprendistato che ha buone possibilità di essere convertito in tempo indeterminato.