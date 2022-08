Ritirata la Coca Cola dai supermercati italiani: ecco il motivo

Fonte: 123RF Ritirata la Coca Cola dai supermercati: ecco il motivo

Tra i diversi richiami operati dai produttori in questo periodo, e segnalati come prevede la legge sul sito del Ministero della Salute, ce n’è uno particolarmente illustre. Si tratta della Coca-Cola, che milioni di italiani bevono. Ma vediamo come mai il prodotto deve essere ritirato e di quale si tratta nello specifico.

Come funzionano i richiami dei prodotti

Ricordiamo che gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

Oltre al ritiro, se il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo, cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.

La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio. Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi. Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute.

Rischio chimico per la Coca-Cola

Per quanto riguarda Coca-Cola intanto rassicuriamo tutti i lettori precisando che non si tratta della possibile presenza all’interno di frammenti di plastica, vetro o metalli, come accaduto ad esempio nei giorni scorsi per altri prodotti (tutti i dettagli sui prodotti in questione li trovate qui), ma di un rischio cosiddetto chimico, cioè per la presenza di una sostanza che invece non dovrebbe esserci.

In questo caso, in alcune confezioni di Coca-Cola è stata effettuata una errata etichettatura, per cui il prodotto in questione, per sbaglio, contiene zucchero, quando invece non dovrebbe. La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione “zero zuccheri”, quando invece lo zucchero lo contiene.

I prodotti ritirati sono: Coca-Cola Original Taste – Bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9, prodotte nello stabilimento della sede di Nogara (VR), con queste caratteristiche:

data di scadenza 8-7-2023 lotto: L2207087N

data di scadenza 7-7-2023 lotto: L2207077N

soli lotti orari coinvolti: 01L2207087N, 02L2207087N, 03L2207087N

codice EAN bottiglia: 5449000000057

Codice EAN cassa: 5449000132512.

Se avete acquistato confezioni di Coca-Cola appartenenti a quesi lotti, vi consigliamo di verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia. Qualora corrispondesse a quelli coinvolti nel ritiro, vi invitiamo a contattare il Numero Verde Coca-Cola 800.534.934 per provvedere alla gestione.