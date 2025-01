Fonte: iStock Ancora aumenti su benzina e diesel.

A lanciare l’allarme questa volta è il Codacons: i prezzi di benzina e diesel sono aumentati vertiginosamente. A registrare i rincari più pesanti è la verde, con il servito che ha superato i 2,4 euro al litro in autostrada, precisamente 2,409 euro, sulla A1. Nello stesso tratto si registra invece un prezzo di 2,319 euro al litro per il gasolio.

Perché il prezzo di benzina e diesel è in aumento

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori fa sapere che sui listini dei carburanti stanno pesando più fattori, a iniziare dai maggiori costi applicati a rivenditori e gestori per la quota d’obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti.

Gli aumenti sono dovuti anche alle speculazioni sul petrolio, con un rialzo delle quotazioni. Tuttavia “non sembrano giustificare livelli così elevati” dei prezzi applicati in autostrada.

Il Codacons fa sapere anche che oggi, nelle aree urbane, un pieno di benzina costa 2,2 euro in più rispetto al mese scorso, mentre per il diesel la spesa sale di 2,4 euro. “Su base annua e considerando una media di due pieni al mese”, l’aggravio “è rispettivamente di +52 euro per la benzina, +57,6 euro per il gasolio”, sottolinea l’associazione.

I rincari sui prezzi nelle autostrade italiane

Nella rilevazione del 10 gennaio presa in considerazione dal Coordinamento, la benzina al servito ha raggiunto queste cifre:

2,409 euro al litro sulla A1;

2,366 euro al litro sulla A4;

2,359 euro sulla A14;

2,349 euro sulla A11;

2,345 euro sulla A7;

2,339 euro sulla A22;

2,319 euro su A8 e A26.

In diverse pompe autostradali su A14, A4, A22 e A1 sono stati monitorati prezzi sopra i 2 euro al litro anche in modalità self service.

A sabato 11 gennaio, i prezzi medi dei carburanti applicati sulla rete autostradale italiana erano i seguenti:

diesel (self): 1.806 euro al litro;

benzina (self): 1.896 euro al litro;

Gpl (servito): 0.869 euro al litro;

metano (servito): 1.529 euro al litro.

I prezzi aggiornati all’11 gennaio 2025

Di seguito i prezzi medi regionali aggiornati sulla base delle rilevazioni della mattina dell’11 gennaio 2025 pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I prezzi di gasolio e benzina sono riferiti al self service, mentre quelli di Gpl e metano sono ovviamente quelli del servito.

Regione Gasolio Benzina Gpl Metano Abruzzo 1.704 1.799 0.727 1.416 Basilicata 1.725 1.830 0.726 1.416 Calabria 1.716 1.823 0.766 1.503 Campania 1.676 1.783 0.693 1.367 Emilia Romagna 1.701 1.793 0.724 1.436 Friuli Venezia Giulia 1.725 1.803 0.725 1.514 Lazio 1.687 1.787 0.716 1.493 Liguria 1.737 1.831 0.802 1.465 Lombardia 1.703 1.794 0.724 1.445 Marche 1.680 1.775 0.752 1.439 Molise 1.701 1.800 0.735 1.340 Piemonte 1.696 1.788 0.720 1.465 Puglia 1.689 1.807 0.705 1.473 Sardegna 1.716 1.824 0.827 1.702 Sicilia 1.699 1.806 0.791 1.529 Toscana 1.702 1.796 0.725 1.436 Umbria 1.699 1.794 0.743 1.436 Valle D’Aosta 1.748 1.817 0.839 1.399 Veneto 1.692 1.781 0.723 1.435 Bolzano 1.775 1.847 0.808 1.511 Trento 1.744 1.825 0.754 1.494

Più accise su diesel, meno su benzina

Se n’è parlato già negli scorsi giorni e ancora è attesa una decisione da parte del Governo. Secondo fonti vicine al ministero dell’Economia, Giorgia Meloni starebbe valutando l’aumento delle accise sul diesel con lo scopo di trovare i fondi necessari per finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale.

Servono 500 milioni di euro in tre anni e la misura, che si concretizzerebbe con 1 centesimo al litro sul gasolio, permetterebbe di recuperarne 200 all’anno. Contestualmente verrebbe tagliato 1 centesimo sulla benzina. Il timore delle associazioni è che possa aumentare il prezzo delle merci a causa dei più alti costi di trasporto su strada.