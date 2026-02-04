Lucart Professional & Econatural, l’innovazione sostenibile che trasforma il settore dell’igiene professionale

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF Produzione sostenibile della carta

Il settore dell’igiene professionale sta vivendo una trasformazione profonda, in cui la sola funzionalità dei prodotti non è più sufficiente: le aziende devono dimostrare con i fatti il proprio impegno per l’ambiente. Lucart Professional ha scelto di fare della sostenibilità il proprio principio guida, attraverso la costruzione di un modello di business basato sull’economia circolare. Il risultato più emblematico di questa visione si chiama EcoNatural, un sistema di produzione completo che trasforma i rifiuti in risorse.

Chi è Lucart Professional

Lucart Professional è il brand del Gruppo Lucart rivolto al mercato Away from Home, che include uffici, alberghi, ristoranti, strutture sanitarie e tutti i luoghi pubblici. L’offerta spazia dalla carta tissue (sia riciclata che vergine) ai prodotti airlaid, dai saponi ai dispenser, coprendo ogni esigenza di igiene professionale.

L’approccio dell’azienda unisce efficienza, alta qualità e una forte attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.

Dietro ogni scelta c’è la volontà di creare valore economico reale senza compromettere il futuro del Pianeta. Le materie prime privilegiate sono quelle post consumo, i packaging sono concepiti per ridurre gli sprechi e i processi produttivi seguono i criteri dell’economia circolare.

La forza di settant’anni di esperienza

A sostenere Lucart Professional c’è un gruppo solido e internazionale con settant’anni di storia alle spalle, un presidio in oltre 70 Paesi, 10 stabilimenti produttivi e 2 centri logistici. I numeri sono quelli di un’azienda strutturata con più di 1700 dipendenti, un fatturato superiore ai 685 milioni di euro, una capacità produttiva che supera le 396000 tonnellate di carta all’anno e 12 milioni di litri nel settore skincare.

Dietro questi dati c’è un patrimonio di competenze tecniche, innovazione continua e certificazioni che attestano l’eccellenza ambientale. Lucart è stata la prima azienda italiana a ottenere il marchio EU Ecolabel e tra le prime a ricevere le certificazioni PEFC e FSC®, riconoscimenti internazionali che attestano la gestione responsabile delle foreste e dei materiali.

Sostenibilità applicata al lavoro quotidiano

Per rendere davvero sostenibile l’igiene professionale è necessario intervenire su ogni processo della filiera. Lucart Professional sviluppa soluzioni che riducono gli sprechi, ottimizzano l’uso delle risorse e mantengono standard qualitativi elevati. Carte, dispenser e saponi hanno tutti certificazioni ecologiche e sono progettati considerando l’intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento.

Un esempio concreto è il Sustainable Packaging Programme, con un impegno strutturato per rendere gli imballaggi sempre più rispettosi dell’ambiente. Significa quindi usare materiali riciclati quando possibile, ridurre gli spessori delle confezioni, eliminare gli sprechi di produzione, scegliere anime in cartone riciclato e riciclabile. Ogni innovazione nel packaging viene valutata non solo per l’efficienza logistica, ma anche per l’impatto ambientale complessivo.

EcoNatural, l’economia circolare che funziona

EcoNatural è la linea di prodotti che sfrutta un vero sistema circolare, il quale chiude il cerchio dei materiali. Il punto di partenza sono i cartoni per bevande, quelli che utilizziamo quotidianamente per latte, succhi di frutta e altri liquidi alimentari. Invece di finire in discarica, questi contenitori vengono completamente recuperati e trasformati.

Il processo è sofisticato, ma il principio è semplice. Ogni componente del cartone trova nuova vita. Le fibre di cellulosa diventano Fiberpack®, la materia prima con cui Lucart produce la carta. L’alluminio e il polietilene si trasformano in Al.Pe.®, il materiale certificato riciclato utilizzato per realizzare i dispenser. Niente viene sprecato perché tutto si rigenera.

Il Fiberpack® deriva da una collaborazione strategica con Tetra Pak®, in cui si uniscono le competenze tecnologiche e gli obiettivi ambientali comuni. L’Al.Pe.® è invece la soluzione a un problema complesso, quello di valorizzare anche le componenti non cellulosiche dei contenitori che, normalmente, sono più difficili da riciclare. I nuovi dispenser hanno anche un design innovativo e brevettato, che mette insieme estetica e funzionalità. A completare il quadro, tutta l’energia elettrica utilizzata per produrre la carta EcoNatural proviene al 100% da fonti rinnovabili.

L’obiettivo Climate Neutral

Dal 2021, tutte le carte igieniche e gli asciugamani EcoNatural prodotti negli stabilimenti di Diecimo e Laval-sur-Vologne hanno ottenuto la certificazione Climate Neutral. Un traguardo ambizioso che richiede un percorso strutturato in tre fasi, definite da standard internazionali rigorosi.

La prima fase è la misurazione: Lucart ha calcolato l’intera Product Carbon Footprint, quantificando le emissioni di CO2 equivalente lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla materia prima allo smaltimento. Un’analisi condotta con il supporto di Carbonsink, società specializzata in strategie climatiche.

La seconda fase riguarda la riduzione con l’ottimizzazione dei processi produttivi, privilegiando materie prime a basso impatto e investendo in fonti energetiche pulite. Il risultato nel 2022 è stato una diminuzione di 15781 tonnellate di CO2 equivalente rispetto all’anno precedente.

La terza fase è la compensazione delle emissioni residue, quelle che allo stato attuale della tecnologia non possono essere eliminate. Lucart lo fa finanziando progetti certificati di azione climatica che generano benefici concreti per l’ambiente e le comunità locali. Dal 2021, la compensazione ha riguardato in media 20.375 tonnellate di CO2 equivalente all’anno.

L’impegno continua

Per Lucart Professional, la certificazione Climate Neutral è una base da cui partire per obiettivi ancora più ambiziosi. La ricerca del miglioramento continuo appartiene alla cultura aziendale, così come il principio che nulla deve diventare rifiuto e tutto può trasformarsi in risorsa.

L’azienda lavora anche sul territorio, attivando progetti con scuole, comunità locali e istituzioni per diffondere la cultura della sostenibilità e i principi dell’economia circolare. Perché il cambiamento vero si costruisce insieme, educando e coinvolgendo.

EcoNatural dimostra che qualità, efficienza economica e rispetto ambientale possono convivere. E non serve scegliere tra performance e sostenibilità: con la giusta visione e gli investimenti corretti, si può ottenere tutto.