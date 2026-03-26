Riduciamo lo spreco di carta, i dispenser efficienti (e di design) che proteggono l’ambiente

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123RF Erogatore carta

Quanta carta viene sprecata ogni giorno in uffici, hotel, ristoranti e strutture sanitarie? La risposta, quasi sempre, “molto più di quanto si pensi”. Il gesto automatico di strappare più carta del necessario – al lavandino come al bagno – è uno di quei comportamenti talmente radicati da sembrare innocuo. Eppure, moltiplicato per decine o centinaia di persone al giorno, in migliaia di strutture, il suo impatto sull’ambiente e sui costi di gestione è tutt’altro che trascurabile.

Secondo le stime del settore, nei contesti professionali ad alta affluenza una quota significativa di carta in rotolo e asciugamani viene consumata in eccesso rispetto al reale fabbisogno igienico. Il risultato è un doppio danno: da un lato, un impatto ambientale evitabile – più materia prima usata, più rifiuti prodotti; dall’altro, un costo operativo che pesa sul bilancio di chi gestisce la struttura, che siano hotel, ristoranti, aziende o strutture sanitarie.

La buona notizia è che questo spreco non è inevitabile. Esistono soluzioni tecnologiche ed efficienti in grado di ridurlo in modo significativo senza chiedere nulla all’utente finale, semplicemente ripensando il modo in cui i prodotti vengono erogati.

La visione Lucart Professional

Lucart è uno dei principali player europei nel settore dell’away-from-home, ovvero quell’insieme di prodotti in carta – asciugamani, carta igienica, tovaglioli, panni industriali – destinati non all’uso domestico ma a contesti professionali e di comunità. Una distinzione che può sembrare tecnica, ma che in realtà implica una responsabilità molto concreta: i prodotti professionali vengono usati da un numero di persone enormemente superiore rispetto a quelli domestici, e il loro spreco, dunque, si moltiplica di conseguenza.

Per Lucart Professional, l’innovazione si traduce nello sviluppo di soluzioni intelligenti che eliminano le inefficienze lungo tutta la filiera: dalla selezione tecnica delle materie prime alla logistica integrata, fino al design avanzato dei sistemi di erogazione. Questo rigore è applicato anche al progetto Identity, l’ecosistema tecnologico di punta del brand che massimizza l’efficacia d’uso e ridurre drasticamente gli sprechi attraverso un controllo millimetrico dei consumi, garantendo prestazioni superiori con il minimo impiego di risorse.

Il progetto Identity, quando il design incontra l’efficienza

“Style born for efficiency”: è con questo claim che Lucart Professional presenta Identity, la propria linea di dispenser professionali per carta igienica, asciugamani, saponi e profumatori d’ambiente. Identity nasce esattamente dall’idea che estetica e funzionalità non debbano essere in contraddizione, ma possano – anzi, debbano – coesistere.

Dal punto di vista del design, Identity si distingue per un linguaggio visivo elegante e inconfondibile: linee pulite, giochi di trasparenze, la scelta cromatica del bianco e del nero che si adattano a qualsiasi ambiente, dall’hotel di lusso all’ufficio contemporaneo, dalla struttura sanitaria al ristorante gastronomico. I dispenser sono quindi elementi d’arredo che elevano la percezione qualitativa di uno spazio.

Ma Identity è soprattutto un sistema. Una gamma completa e integrata di prodotti – dispenser per carta, saponi e air freshener – progettati per funzionare insieme, con una meccanica semplice e intuitiva, pensata per ridurre al minimo le operazioni di manutenzione e rifornimento. E, soprattutto, per ridurre i consumi.

La tecnologia al servizio della riduzione degli sprechi

I sistemi che fanno davvero la differenza sono tre.

Sistemi Autocut

I dispenser Autocut di Identity – sia per asciugamani che per carta igienica – sono dotati di un meccanismo di taglio automatico interno che funziona senza batterie né elettricità. Ogni volta che l’utente preleva la carta, il dispenser eroga un solo strappo, della lunghezza prestabilita. Non è possibile “tirare di più”: il taglio avviene automaticamente, e il foglio successivo è già pronto per il prossimo utilizzo. Il risultato, misurato in una ricerca di mercato condotta da Research Factory su un campione rappresentativo, è una riduzione dei consumi fino al 45% rispetto ai dispenser tradizionali a rotolo Jumbo o a asciugamani piegati.

L1

La gamma Identity si arricchisce di due nuovi dispenser per carta igienica a foglio singolo, progettati per massimizzare le prestazioni delle ricariche Lucart Professional a estrazione centrale, sia in Fiberpack® che in pura cellulosa. Questi nuovi modelli confermano il design coerente della linea, che coniuga l’estetica a una tecnologia funzionale che punta alla riduzione degli sprechi.

Il nuovo dispenser a foglio singolo è solido e facile da ricaricare, con un sistema che evita i consumi superflui grazie a un’erogazione controllata e precisa. Per gli ambienti a elevata affluenza, la risposta tecnologica è il nuovo L1 Double. Questo dispositivo ospita due rotoli pronti all’uso contemporaneamente: una configurazione che raddoppia l’autonomia del sistema e assicura la continuità del servizio anche nei picchi di utilizzo.

Stub-Roll

L’Identity Autocut Toilet Dispenser 2.0 introduce un’ulteriore innovazione: il sistema Stub-Roll, che consente di utilizzare il rotolo in esaurimento fino all’ultimo strappo prima di passare a quello nuovo. Un dettaglio che fa la differenza: nelle strutture ad alta affluenza, la prassi di sostituire il rotolo non appena si avvicina alla fine – per evitare che rimanga vuoto – porta a sprecare sistematicamente gli ultimi metri di carta. Con il sistema Stub-Roll, il risparmio stimato è di 18 metri di carta per ogni rotolo sostituito. Moltiplicato per le centinaia di cambi effettuati ogni anno in una struttura di medie dimensioni, il risparmio complessivo diventa considerevole.

Sistemi No Touch

I dispenser Identity con tecnologia No Touch completano il quadro. Grazie a un sensore elettronico sensibile al movimento, erogano automaticamente carta o sapone al solo avvicinarsi della mano, senza che l’utente debba toccare il dispenser. Oltre all’evidente vantaggio igienico – raccomandato dall’OMS per una corretta igiene delle mani – il sistema garantisce un’erogazione controllata: una sola dose per ogni gesto, senza possibilità di eccessi.

Sostenibilità materiale oltre la tecnologia

La filosofia sostenibile di Identity non si ferma alle tecnologie di erogazione. Lucart Professional ha lavorato anche sulla componente materiale dei propri prodotti, introducendo soluzioni innovative che riguardano i materiali stessi e il loro fine vita.

Il Patented Plastic-Free Core è uno degli elementi più significativi: il nucleo interno dei rotoli è privo di plastica, una scelta che, sommata all’enorme numero di rotoli prodotti e distribuiti ogni anno, ha un impatto ambientale concreto e misurabile. A questo si affianca un programma di Sustainable Packaging che punta a ridurre progressivamente l’uso di materiali di imballaggio non riciclabili.

I vantaggi per il gestore

La riduzione degli sprechi di carta è anche una decisione finanziariamente vantaggiosa per chi gestisce una struttura professionale.

Una riduzione del 45% nei consumi di carta si traduce direttamente in una riduzione proporzionale dei costi di approvvigionamento. Meno carta acquistata significa meno spese, più margine operativo. Il risparmio stimato con il sistema Stub-Roll – 18 metri di carta per ogni rotolo – può sembrare modesto alla scala del singolo bagno, ma in una struttura con decine di bagni e centinaia di sostituzioni annue diventa rapidamente una voce di risparmio significativa.

A questo si aggiunge l’ottimizzazione del personale: dispenser progettati per ridurre al minimo la frequenza dei rifornimenti e semplificare le operazioni di ricarica liberano tempo prezioso per il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione. E non va trascurato il valore d’immagine perché in un mercato sempre più sensibile alle tematiche ambientali, la scelta di soluzioni sostenibili e certificate comunica ai propri ospiti, clienti o dipendenti un posizionamento di qualità e responsabilità — un asset intangibile, ma tutt’altro che irrilevante.