iStock Quali sono i migliori buoni fruttiferi postali di giugno 2026

I buoni fruttiferi postali sono tra i prodotti di risparmio e investimento più apprezzati dagli italiani. Non hanno infatti costi per l’apertura e la gestione e inoltre sono garantiti dallo Stato Italiano. A oggi esistono diverse tipologie di titoli: ci sono buoni postali per brevi investimenti ma anche quelli per periodi più lunghi, fino a 20 anni.

Ogni buono ha caratteristiche e tassi di interesse diversi. Quali sono dunque i migliori di giugno 2026?

Quali buoni postali scegliere a giugno

I buoni postali sono prodotti emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane.

Possono essere acquistati presso gli uffici postali sia in forma cartacea che dematerializzata oppure online collegandosi alla pagina ufficiale dell’azienda o utilizzando l’app, ma solo se si sceglie la forma dematerializzata.

Si tratta di prodotti che diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e che dopo 10 anni da quest’ultima vanno in prescrizione. Quando si verifica questa condizione, si perde il diritto di riscuotere gli interessi maturati e il capitale investito.

Tra i migliori del momento ci sono:

i buoni dedicati ai minori;

i buoni ordinari;

i buoni Rinnova 3×4 con premio;

il buono per buono 6 mesi;

il buono 4 anni Plus;

il buono rinnova Prima.

Buoni dedicati ai minori

I buoni fruttiferi dedicati ai minori sono quelli che offrono il rendimento più alto. Possono essere acquistati fino ai 16 anni e mezzo del minore e maturano interessi fino alla sua maggiore età.

I genitori, i familiari e i conoscenti possono acquistare questi titoli in forma cartacea mediante assegni circolari o bancari, vaglia cambiario o assegno di traenza intestato al minore. La versione dematerializzata è sottoscrivibile invece solo dal tutore o dal genitore titolare di un libretto di risparmio Smart o di un conto BancoPosta.

I tassi di interesse annui lordi dei buoni dedicati ai minori aggiornati al 6 maggio scorso sono i seguenti:

2% dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4-5 anni;

2,25% dopo 6-7 anni;

2,50% dopo 8-9-10-11-12-13-14-15 anni;

3% dopo 16-17-18 anni.

Buoni ordinari

Tra i migliori buoni fruttiferi postali ci sono anche quelli ordinari, che sono tra i primi a essere stati commercializzati. Prima avevano una durata di 30 anni, ora invece durano al massimo 20 anni.

Di questi titoli si può chiedere il rimborso quando si vuole ma gli interessi maturati vengono riconosciuti solo a partire dalla fine del primo anno.

I tassi di interesse annui lordi che si percepiscono sono i seguenti:

0,75% dopo 1-2-3-4 anni;

0,90% dopo 5 anni;

1,04% dopo 6 anni;

1,14% dopo 7 anni;

1,25% dopo 8 anni;

1,36% dopo 9 anni;

1,47% dopo 10 anni;

1,57% dopo 11 anni;

1,64% dopo 12 anni;

1,75% dopo 13 anni;

1,86% dopo 14 anni;

1,97% dopo 15 anni;

2,07% dopo 16 anni;

2,18% dopo 17 anni;

2,28% dopo 18 anni;

2,37% dopo 19 anni;

2,50% dopo 20 anni.

I buoni ordinari, così come quelli per minori, possono essere sottoscritti da web o online se si è titolari di un Libretto Smart o un conto BancoPosta adibiti ai servizi dispositivi online oppure presso un ufficio postale. In quest’ultimo caso bisogna portare con sé un documento in corso di validità e il codice fiscale.

Buoni Rinnova 3×4 con premio

Per lunghi periodi si possono sottoscrivere anche i buoni Rinnova 3×4 con premio che durano 12 anni. Sono disponibili, però, solo per chi ha rimborsato uno o più buoni o Depositi Supersmart dal 1° gennaio 2026 o buoni ordinari di 30 anni.

Le condizioni in vigore dal 6 maggio 2026 sono le seguenti:

rendimento effettivo annuo lordo dell’1% alla fine del 3° anno e dell’1% comprensivo di premio a scadenza;

rendimento effettivo annuo lordo dell’1,50% alla fine del 6° anno e dell’1,50% comprensivo di premio a scadenza;

rendimento effettivo annuo lordo del 2% alla fine del 9° anno e del 2% comprensivo di premio a scadenza;

rendimento effettivo annuo lordo del 2,50% alla fine del 12° anno e del 2,99% comprensivo di premio a scadenza se si attendono i 12 anni.

Il buono Rinnova 3×4 anni Premio si può sottoscrivere da app o da web se si è titolari di un conto BancoPosta o un libretto postale abilitati ai servizi dispositivi o in ufficio postale portando con sé il documento di identità o il codice fiscale.

Buono per buono 6 mesi

Per brevi investimenti si può scegliere il buono per buono 6 mesi che dura soltanto 6 mesi dalla data di sottoscrizione e offre un rendimento annuo lordo alla scadenza dell’1,25%.

Gli interessi che si percepiscono vengono accreditati sul conto di regolamento e il solo capitale viene reinvestito in un nuovo Bfp della medesima tipologia. Il rimborso di questo titolo si può chiedere in qualsiasi momento ma gli interessi vengono riconosciuti solo alla fine del periodo indicato.

Il buono per buono 6 mesi si può acquistare da web o da app se si ha un Libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi o presso un ufficio postale.

Buono 4 anni Plus

C’è anche il buono 4 anni Plus tra i migliori se si vuole investire il proprio denaro per brevi periodi. Dura infatti 4 anni e offre un rendimento annuo lordo dell’1,50%. Così come per gli altri, il rimborso (anche parziale) si può chiedere quando si vuole ma gli interessi maturano solo alla fine del quarto anno.

Il buono 4 anni Plus si può acquistare presso un ufficio postale per importi pari a 50 euro e multipli e portando con sé un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. In alternativa da web o da app se si è titolari di un Libretto Smart o di un conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi.

Buono Rinnova Prima

Chiudiamo la nostra carrellata dei 6 migliori buoni fruttiferi postali di giugno con il Rinnova Prima. Si tratta di un titolo non sottoscrivibile da tutti ma solo da chi ha un buono dematerializzato in scadenza e offre un tasso di interesse annuo lordo del 2,25%.

Questo buono dura 4 anni e si può prenotare nei 30 giorni che precedono la scadenza ma solo presso un ufficio postale.

Vediamo qualche esempio di rendimento.

Nel caso si vogliano investire 6.000 euro, i rendimenti alla scadenza al netto della ritenuta fiscale del 12,50% (ma senza considerare l’imposta), come si evince dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane sono i seguenti:

9.352,75 euro con i buoni ordinari; 8.230,66 euro con i buoni Rinnova 3×4 con premio; 6.032,71 euro con il buono per buono 6 mesi; 6.322,16 euro con il buono 4 anni Plus.

