ANSA Il confronto economico tra Sinner e Zverev che si sfidano agli Indian Wells

La semifinale degli Indian Wells 2026 mette di fronte due protagonisti assoluti del tennis mondiale: Jannik Sinner e Alexander Zverev. La sfida sul cemento californiano non è soltanto un confronto tecnico tra due dei giocatori più forti del circuito ATP, ma rappresenta anche un interessante paragone dal punto di vista economico. Negli ultimi anni l’italiano ha alzato il livello delle sue prestazioni riuscendo ad imporsi anche come numero uno al mondo con risultati storici come la vittoria di Wimbledon. Zverev, ex numero due del ranking, continua invece a essere uno dei giocatori più competitivi nei grandi eventi del circuito ma un gradino sotto i due grandi rivali di questi anni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

I premi guadagnati nel 2026

Guardando alla stagione in corso, i dati sui prize money mostrano una differenza tra i due giocatori nei primi mesi del 2026. Alexander Zverev ha incassato circa 1,18 milioni di dollari, che al cambio attuale corrispondono a circa 1,09 milioni di euro. Il tennista tedesco ha disputato dieci partite stagionali con un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Jannik Sinner ha invece guadagnato 912.500 dollari, pari a circa 840 mila euro. Il tennista italiano ha ottenuto 7 vittorie e 2 sconfitte nella stagione. La differenza tra i due deriva principalmente dai risultati ottenuti nei primi tornei dell’anno e dal percorso nelle competizioni disputate.

I guadagni complessivi in carriera

Il confronto diventa ancora più interessante osservando i guadagni complessivi accumulati nel corso delle rispettive carriere. Alexander Zverev ha incassato circa 55,8 milioni di euro. Il tennista tedesco ha conquistato 24 titoli ATP e ha costruito la sua carriera con un bilancio complessivo di 527 vittorie e 226 sconfitte. Il suo miglior risultato nel ranking mondiale è stato il numero 2, raggiunto nel giugno del 2022. Jannik Sinner ha invece guadagnato 54,1 milioni di euro. Anche l’italiano ha conquistato 24 titoli nel circuito ATP, ma con un numero inferiore di partite disputate rispetto al tedesco. Il bilancio complessivo di Sinner è infatti di 328 vittorie e 88 sconfitte, un rendimento che evidenzia una percentuale di successi particolarmente elevata. Nel 2024 il tennista altoatesino è diventato il primo italiano della storia a raggiungere il numero uno del ranking ATP.

La differenza economica tra Sinner e Zverev

Se si confrontano i guadagni complessivi in carriera emerge una distanza relativamente ridotta tra i due campioni. Zverev ha incassato circa 1,8 milioni di euro in più rispetto a Sinner considerando il totale dei premi nel circuito ATP. La differenza si spiega soprattutto con il fatto che il tennista tedesco è entrato nel circuito professionistico alcuni anni prima dell’italiano e ha disputato un numero maggiore di tornei. Negli ultimi anni però il ritmo di crescita dei guadagni di Sinner è stato particolarmente rapido grazie ai risultati ottenuti nei tornei più importanti del calendario.

I premi dei tornei del Grande Slam e dei Masters 1000 rappresentano la principale fonte di guadagno per i tennisti di vertice. Nel caso di Jannik Sinner i campi in cemento hanno rappresentato una superficie particolarmente favorevole. Il tennista italiano ha conquistato il primo titolo del Grande Slam agli Australian Open 2024, risultato che ha contribuito in modo significativo all’aumento dei suoi guadagni. Tra i successi più importanti figurano anche il Masters 1000 di Toronto e le ATP Finals, tornei che garantiscono premi molto elevati. Alexander Zverev ha invece costruito gran parte del proprio palmarès nei tornei Masters 1000. Il tedesco ha conquistato sette titoli in questa categoria, uno dei risultati più rilevanti tra i giocatori della sua generazione.