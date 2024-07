Al via i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 39 sport e 329 gare: per molte è ancora possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale e dai rivenditori autorizzati

Fonte: ANSA

L’attesa per le Olimpiadi di Parigi è finita. Il conto alla rovescia per la cerimonia di apertura di Parigi. I Giochi sono ufficialmente iniziati con le prime partite degli sport di squadra. Venerdì 26 luglio andrà in scena una parata olimpica senza precedenti, in cui oltre 10mila atleti provenienti da 205 Paesi sfileranno su un centinaio di barche lungo la Senna per poi raggiungere la Torre Eiffel passando per le strade in festa della Ville Lumière.

Assistere all’inaugurazione è ancora possibile, ma non è alla portata di tutti: il prezzo dei biglietti è arrivato da un minimo di 1.600 euro fino ai 3.850 euro del pacchetto hospitality, in cui sono compresi servizi esclusivi. Il costo degli altri eventi è più accessibile e i posti per prendere parte all’Olimpiade parigina non mancano, con tariffe che però variano a seconda delle discipline, delle gare e della posizione negli impianti.

Quali biglietti sono disponibili

Le prime sessioni di vendita con i biglietti più economici aperte l’anno scorso si sono esaurite rapidamente, ma per chi non è riuscito ad accaparrarsi i prezzi migliori c’è ancora l’opportunità di acquistare i ticket per gli eventi in programma.

La scelta si divide tra due opzioni:

il tagliando per la singola gara o giornata di eventi;

il pacchetto ospitalità.

Quest’ultimo, a fronte di un costo decisamente più caro, include alloggio, bevande, cena e intrattenimento, sulla base di uno dei tre livelli che ricalcano i colori delle Medaglie: bronzo, argento e oro.

Oltre alle tariffe proibitive della cerimonia di apertura, anche per la festa di chiusura di domenica 11 agosto bisogna mettere mano al portafoglio: i tagliandi da 45 euro sono terminati da tempo e quelli più bassi partono da 250 euro, fino ad arrivare ai 1.600 euro della categoria più alta e ai quasi 4mila euro per i pacchetti hospitality gold.

Quanto costano le gare olimpiche

Poter vedere dal vivo le varie competizioni comporta in generale una spesa relativamente più contenuta, ma più si va avanti nelle gare più i costi si impennano.

Le discipline presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono 39 – 45 se si considerano le diverse specialità di ogni sport – a cominciare dal rugby a 7 e dal calcio maschile.

Proprio il calcio è lo sport più economico, con una spesa dai 15 ai 70 euro, a seconda del posto, per vedere i primi match, che andranno in scena non solo a Parigi, ma anche nel resto della Francia.

In generale le fasi di qualificazione offrono una disponibilità maggiore di posti e di biglietti a costi accessibili, con prezzi che salgono vertiginosamente man mano che ci si avvicina alle assegnazioni delle medaglie.

Dalla pallamano al canottaggio, dal badminton alla boxe, considerando la categoria più economica di ticket, sono ancora in vendita diversi eventi in una fascia che va in media dai 75 ai 150 euro.

Nel basket le partite dei gironi si trovano dai 24 euro nel femminile ai 50 del maschile, ma i posti per le partite degli Stati Uniti e per le finali sono già esauriti, così come al momento sono rimasti pochissimi i biglietti, ad esempio, per la pallavolo, il judo o la ginnastica artistica.

Tra le gare più ambite ci sono ovviamente le finali delle diverse discipline, tra cui quella probabilmente più iconica dei 100 metri, per la quale i biglietti rimasti partono attualmente da 295 euro in posti con visibilità ridotta, come specificato al momento dell’acquisto, fino a una spesa di 980 euro per avere una visione ottimale dei protagonisti in pista.

Dove comprare i biglietti

Per verificare gli aggiornamenti sulle disponibilità per assistere alle gare dell’Olimpiade e comprare i biglietti è necessario accedere al sito ufficiale del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici più green di sempre.

L’acquisto è possibile esclusivamente dai canali ufficiali, a partire dal sito tickets.paris2024.org o dall’app dei Giochi Olimpici, oltre ai portali dei rivenditori autorizzati come in loco e la sua rete di subdistributori.