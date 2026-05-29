Sorgenia Green Solutions affida la guida ad Andrea Zara

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Ufficio Stampa Sorgenia Andrea Zara, CEO di Sorgenia Green Solutions

Sorgenia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato della transizione energetica e affida la guida di Sorgenia Green Solutions ad Andrea Zara, nominato nuovo Chief Executive Officer della società specializzata nello sviluppo di impianti fotovoltaici e soluzioni per l’efficienza energetica. La nomina si inserisce nel percorso di crescita della controllata, destinata a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella strategia green del Gruppo. Nata come Esco certificata, Sorgenia Green Solutions ha progressivamente consolidato la propria posizione nel settore dell’efficienza energetica, contribuendo alla realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva superiore a 130 MWp.

Oggi la società concentra gran parte delle proprie attività sulla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici destinati a clienti business di medie e grandi dimensioni. L’offerta comprende soluzioni chiavi in mano e formule Power Purchase Agreement (PPA), che consentono alle aziende di adottare energia rinnovabile senza sostenere investimenti iniziali. Tra le commesse più recenti spicca l’aggiudicazione della gara per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici destinati a Rai Way, per una potenza complessiva di 20 MWp. Parallelamente, la società collabora con Sorgenia nello sviluppo di impianti fotovoltaici utility scale su tutto il territorio nazionale.

Andrea Zara porta in Sorgenia Green Solutions un’esperienza di oltre trent’anni nel settore energetico, maturata attraverso incarichi di crescente responsabilità in grandi aziende e società specializzate nell’efficienza energetica. Entrato nel Gruppo Sorgenia nel 2022, ha guidato le attività di pianificazione e sviluppo delle vendite nei comparti commodity e greentech. La sua nomina si inserisce nel percorso di crescita di Sorgenia, tra i principali operatori del mercato elettrico italiano.