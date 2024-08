Oro dell’Italia nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: quanto guadagnano le azzurre

Medaglia storica della pallavolo femminile alle Olimpiadi: l'Italia di Velasco conquista l'oro per la prima volta battendo in finale le campionesse in carica degli Usa per 3-0

Fonte: ANSA Le azzurre della Nazionale italiana di pallavolo esultano per la vittoria della medaglia d'oro

Le ragazze dell’Italvolley fanno l’impresa nell’ultimo giorno di Parigi 2024 conquistando l’oro olimpico. In finale contro le campionesse in carica degli Stati Uniti, la Nazionale delle azzurre guidata da Julio Velasco porta a casa la medaglia più preziosa per la prima volta nella storia della pallavolo italiana. Una rivincita per il tecnico di origini argentine che con la “Generazione dei fenomeni” della squadra maschile perse per un solo punto la finale di Atlanta ’96. Un tabù spazzato via da Paola Egonu e le altre fenomenali compagne che hanno dominato il torneo dall’inizio alla fine.

L’oro dell’Italia nella pallavolo femminile

Della forza della propria squadra è consapevole più di tutti il tecnico azzurro: “Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un’Olimpiade“, ha detto Velasco a fine partita, “abbiamo sempre avuto grande ‘fuoco’ e lucidità, la finale è stata la migliore partita”.

“Non pensavo di poter vincere tutte le partite 3-0, compresa la finale – ha ammesso l’allenatore – Pensavo sarebbe stata più dura, abbiamo giocato bene e recuperato quando siamo stati sotto. In una squadra è importante anche l’organizzazione, dallo staff alle giocatrici. La squadra c’era anche prima, abbiamo fatto un salto di qualità dal punto di vista tecnico e tattico” ha detto ancora Velasco, e al cronista di Rai sport che gli ha chiesto se avesse ritrovato la pace dopo quell’oro perso 28 anni fa ha risposto: “Io non sono come Baggio, che dice di non avere pace perché ancora oggi si rammarica quel rigore sbagliato (nella finale dei Mondiali di Usa ’94, ndr.) Deve vivere in pace, sono cose che succedono. A volte si vince per due punti, altre volte si perde”.

“Mai avuto questa ossessione, per me la medaglia olimpica non vale più di quella mondiale. Non è una rivincita, mai pensato a questo” ha aggiunto.

Dopo lo sguardo al passato, anche il pensiero al futuro, ai prossimi Giochi di Los Angeles: “Vediamo, è un bel momento per dire arrivederci – ha detto il tecnico 72enne – Però mi hanno già detto che se lo faccio mi ammazzano. Però quando vinci a questa età può essere un buon momento per dire faccio altro sempre dentro la federazione”.

A “minacciare” Velasco le atlete che gli hanno fatto vincere la storica medaglia d’oro, per lui e per tutto lo sport italiano. Alla fine saranno cinque le azzurre nella Dream team della pallavolo olimpica: Myriam Sylla (miglior schiacciatrice), Anna Danesi (miglior centrale), Alessia Orro (miglior palleggiatrice), Monica De Gennaro (miglior libero) e Paola Egonu (miglior opposto e migliore giocatrice del torneo).

“Ci siamo concentrate punto dopo punto, sono ancora incredula ma posso dire di essere fierissima e contentissima – ha detto la 25enne cittadellese – E che questa è la giornata più bella della mia vita. Velasco è stato bravo a unirci tutte e a costruire quella squadra che mancava da un po’” ha aggiunto alludendo alle incomprensioni con il precedente Ct Davide Mazzantini.

Quanto hanno vinto le azzurre dell’Italvolley

Di fronte all’impresa storica compiuta a queste Olimpiadi di Parigi il risvolto economico potrebbe avere un’importanza relativa, ma per gli atleti azzurri sul podio il Comitato Olimpico Italiano ha previsto ricompense per nulla trascurabili e ancora più generose per i vincitori della medaglia d’oro.

Come tutti gli altri olimpionici, le tredici pallavoliste guadagneranno 180mila euro, per un totale di 2,34 milioni di euro destinato alle campionesse della Nazionale di pallavolo italiana.