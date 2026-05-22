Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Chi è esonerato dal presentare il Modello 730

Una delle domande più frequenti tra i contribuenti italiani riguarda l’obbligatorietà o meno di presentare il Modello 730/2026. Sebbene la dichiarazione dei redditi sia un appuntamento annuale quasi universale, il sistema tributario italiano prevede specifici casi di esonero dalla sua presentazione. Comprendere se si rientra in queste categorie non è solo un modo per risparmiare tempo e costi di consulenza, ma è fondamentale per evitare errori formali che potrebbero attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730/2026, quando si è tenuti a presentarlo

L’obbligo di dichiarazione nasce dalla necessità di comunicare allo Stato i redditi percepiti nell’anno solare precedente (in questo caso il 2025) per calcolare l’imposta netta dovuta (Irpef). Tuttavia, esistono situazioni nelle quali il contribuente ha già assolto i propri doveri attraverso le ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, oppure il suo reddito è talmente esiguo da non generare un’imposta superiore alle detrazioni spettanti.

In questi casi, la legge stabilisce che la presentazione del Modello 730/2026 non è obbligatoria. Attenzione, però: l’esonero è un diritto, ma non sempre conviene esercitarlo. Se si hanno spese detraibili (mediche, ristrutturazioni, interessi passivi del mutuo), presentare la dichiarazione dei redditi è l’unico modo per ottenere il rimborso fiscale.

Dichiarazione dei redditi, i casi generali di esonero

La normativa prevede l’esonero per chi possiede esclusivamente determinate tipologie di reddito, a condizione che non vi siano obblighi di tenuta delle scritture contabili (come nel caso di chi ha la partita Iva). Ecco le fattispecie principali:

abitazione principale e pertinenze , chi possiede solo la casa in cui abita (e le relative pertinenze come garage o cantina) è esonerato, a patto che l’immobile non sia considerato di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

, chi possiede solo la casa in cui abita (e le relative pertinenze come garage o cantina) è esonerato, a patto che l’immobile non sia considerato di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); redditi esenti , ossia quei redditi che, per legge, non sono soggetti a tassazione, come le pensioni di guerra, le rendite Inail o le borse di studio esenti;

, ossia quei redditi che, per legge, non sono soggetti a tassazione, come le pensioni di guerra, le rendite Inail o le borse di studio esenti; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta , come possono essere gli interessi sui conti correnti o dei proventi da quote di fondi comuni d’investimento, dove la banca agisce già come esattore definitivo per conto dello Stato;

, come possono essere gli interessi sui conti correnti o dei proventi da quote di fondi comuni d’investimento, dove la banca agisce già come esattore definitivo per conto dello Stato; redditi soggetti a imposta sostitutiva, come quelli che derivano dalla cedolare secca sugli affitti, qualora siano gli unici redditi percepiti e già correttamente gestiti.

Le soglie di reddito per l’esonero (no tax area)

Uno dei criteri più importanti per l’esonero riguarda il reddito complessivo annuo. Se la somma dei redditi percepiti nel 2025 non supera determinate soglie (la cosiddetta No Tax Area), non si è tenuti a presentare il Modello 730/2026.

Lavoratori dipendenti e pensionati

Se il reddito complessivo deriva esclusivamente da lavoro dipendente e non supera gli 8.500 euro, scatta l’esonero. Lo stesso discorso vale per chi percepisce solo redditi da pensione, la soglia di esenzione è sempre la stessa (8.500 euro).

C’è da segnalare, poi, una casistica un po’ particolare: se il pensionato ha un reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, a cui si aggiunge il reddito dei terreni (fino a 185,92 euro) e l’abitazione principale, l’esonero rimane valido.

Altre categorie reddituali

Per chi percepisce un assegno periodico corrisposto dal coniuge, l’esonero spetta se il reddito non supera gli 8.000 euro (escluso l’assegno per il mantenimento dei figli).

Se, invece, il reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente è inferiore a 5.500 euro, il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.

Una novità rilevante riguarda il settore sportivo. Per il 2026, chi percepisce compensi derivanti da prestazioni sportive dilettantistiche fino a 15.000 euro è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

Esonero e Imu: il principio di alternatività

Un aspetto spesso ignorato riguarda il rapporto tra Irpef e Imu. Il reddito degli immobili non locati soggetti a Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Di conseguenza, il possesso di soli fabbricati non locati (diversi dall’abitazione principale e situati in comuni differenti) per i quali è dovuta l’imposta municipale unica, non obbliga alla presentazione del 730, poiché l’imposta è già stata pagata tramite il tributo comunale.

Quando l’esonero decade: i casi di obbligo

Esistono situazioni trappola in cui il contribuente pensa di essere esonerato ma in realtà deve presentare il Modello 730/2026. L’obbligo sussiste sempre se:

si sono avuti più datori di lavoro nel corso del 2025 e i relativi modelli Cu (certificazione unica) non sono stati conguagliati dall’ultimo sostituto d’imposta. In questo caso, il calcolo delle aliquote e delle detrazioni va rifatto a livello complessivo;

sono state percepite indennità erogate dall’Inps o altri enti (come la Naspi o la cassa integrazione) non conguagliate;

si devono restituire bonus o trattamenti integrativi percepiti indebitamente (il caso classico è il bonus Renzi o il trattamento integrativo da 100 euro erogato a chi poi ha superato la soglia di reddito prevista);

o il erogato a chi poi ha superato la soglia di reddito prevista); si è titolari di Partita Iva, anche se non è stato prodotto alcun reddito o se l’attività è in perdita.

Conviene presentare il Modello 730/2026 anche se si è esonerati?

La risposta è quasi sempre sì, se si hanno oneri detraibili. Il sistema fiscale italiano permette di recuperare una percentuale (solitamente il 19%) di molte spese sostenute. Se un contribuente esonerato ha pagato, ad esempio, 1.000 euro di spese mediche, rinunciare alla dichiarazione significa rinunciare a un rimborso di 165 euro.

Ecco una lista sintetica delle spese che consigliano la presentazione del 730 anche agli esonerati:

spese sanitarie e farmaceutiche;

interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa;

spese per l’istruzione (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e università);

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus);

erogazioni liberali a Onlus o partiti politici.

A cosa stare attenti

In sintesi, l’esonero dalla dichiarazione dei redditi è una semplificazione importante per milioni di cittadini con redditi bassi o situazioni fiscali lineari. Tuttavia, la soglia tra esonero e omessa dichiarazione è spesso sottile.

Questo è il motivo per il quale sarebbe sempre opportuno consultare la propria dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: anche se tecnicamente esonerati, vedere il risultato del calcolo (credito o debito) permette di prendere una decisione informata. Se il risultato è a credito, presentare il Modello 730/2026 è un’opportunità di guadagno; se è zero, si può tranquillamente evitare l’invio senza timore di sanzioni.