Fonte: iStock Quanto sono costate, alla fine, le Olimpiadi di Parigi 2024

Che la voglia di Olimpiadi, per le città che le ospitano, siano un’infatuazione passeggera se si guardano i costi, ormai è evidente. Gli occhi del mondo puntati addosso, imponenti lavori di rigenerazione che smuovono ingenti capitali, creazione di posti di lavoro (ma in rapida scadenza), media cannibalizzati da centinaia di gare, una giostra che gira vorticosa; ma tirare le somme, alla fine, è sempre doloroso. Lo dimostra, ancora una volta, Parigi 2024, il cui bilancio finale non è certo positivo.

Quanto sono costate, alla fine, le Olimpiadi parigine? Vediamo tutti i dati sintetizzati da Truenumbers sulla base di un’analisi della Oxford University.

Quanto sono costate le Olimpiadi di Parigi 2024

L’Università di Oxford ha calcolato che il costo extra per tutti i Giochi olimpici estivi è stato mediamente del 195%, quello per le Olimpiadi invernali del 132%. Un affare, quello delle Olimpiadi, che lascia una scia di debiti esorbitanti e, troppo spesso, opere abbandonate e sprechi. E a Parigi 2024 com’è andata?

Il costo finale delle Olimpiadi di Parigi, durate dal 26 luglio all’11 agosto, è stato di 8,7 miliardi di dollari, ben il 146% in più delle previsioni, in termini nominali, il 115% in più invece se si conta l’inflazione tra i primi business plan e gli ultimi, spiega Truenumbers. Le stime sugli investimenti generati sono tra 6,7 e 11,7 miliardi di euro, con impatti positivi su turismo e occupazione nella regione. Ma, come detto, sono dati effimeri.

Quali Olimpiadi hanno sforato di più il budget previsto

Male? Sì, ma c’è chi ha fatto peggio. Il primato di Olimpiadi che più hanno sforato nella storia spetta a Rio 2016, costata 4 volte e mezzo in più rispetto al bilancio iniziale: i brasiliani hanno visto lievitare i costi previsti del 352%. Tuttavia, non sono state queste le Olimpiadi più costose. A spendere di più, e sforare un po’ meno, sono stati i russi con Sochi 2014.

Anche Pechino 2022, in quanto a costi esagerati e fuori budget, non è andata meglio: i calcoli dell’Università di Oxford dimostrano che i cinesi hanno speso il 149% in più di quanto preventivato. A Tokyo 2020 (gli unici Giochi ad essere state celebrati un anno dopo, nel 2021, causa pandemia) la spesa extra non prevista è stata del 128%, ma almeno, a spiegarlo, c’è proprio il ritardo dovuto al Covid, che ha costretto gli organizzatori a rivedere tutto.

Ecco la classifica delle 10 Olimpiadi che hanno sforato di più il budget iniziale, secondo l’elaborazione di Truenumbers:

Rio de Janeiro 2016: +352% Sochi 2014: +289% Pechino 2022: +148% Tokyo 2020: +128% Parigi 2024: +115% (+146% senza inflazione) Torino 2006: +80% Londra 2012: +76% Atene 2004: +49% Salt Lake City 2022: +24% Vancouver 2020: +13%.

Quali Olimpiadi sono costate di più

Qui invece la classifica delle 1o Olimpiadi più costose della storia, sempre secondo l’elaborazione di Truenumbers:

Sochi 2014: 28,9 miliardi di dollari Rio de Janeiro 2016: 23,6 miliardi di dollari Londra 2012: 16,8 miliardi di dollari Tokyo 2020: 13,7 miliardi di dollari Pechino 2022 e Parigi 2024: 8,7 miliardi di dollari Pechino 2008: 8,3 miliari di dollari Torino 2006: 4,7 miliardi di dollari Pyeongchang 2018: 3,4 miliardi di dollari Vancouver 2020: 3,2 miliardi di dollari Atene 2004: 3,1 miliardi di dollari

Fonte: Truenumbers

Quanto costeranno le prossime Olimpiadi: Milano-Cortina 2026, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032

Gli studiosi dell’Università di Oxford hanno provato a stimare anche i costi delle future edizioni dei Giochi olimpici. I Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 dovrebbero costare “appena” 2,6 miliardi di dollari, cioè meno di tutte le precedenti Olimpiadi invernali da Salt Lake City 2002 in poi, considerando l’inflazione. Ma c’è sempre da capire, come visto, quanto si discosterà la spesa finale rispetto a quella previsionale.

Per quanto riguarda quelle estive, le prossime Olimpiadi saranno Los Angeles 2028 e Brisbane 2032: per queste i costi previsti, ad oggi, sono rispettivamente di 5,9 e 3,6 miliardi di dollari.