Quale sarà l'impatto economico delle Olimpiadi su Parigi e la Francia.

A 100 anni di distanza dall’ultima edizione, Parigi si appresta a ospitare nuovamente il più importante evento sportivo del mondo. Le Olimpiadi del 2024 sono un’opportunità storica per la città e la Francia intera, perché organizzare i Giochi significa ottenere diversi benefici economici e sociali.

Dal 26 luglio all’11 agosto, la capitale d’Oltralpe accoglierà atleti di fama internazionale, tutti in cerca della prestigiosa medaglia d’oro. Ma oltre alla gloria sportiva, le Olimpiadi rappresentano un’importante occasione economica e sociale per la Francia, in particolare per la regione dell’Île-de-France.

Investimenti e costi per le Olimpiadi

Un’analisi del Centre de Droit et d’Economie du Sport (Cdes), commissionata dal Comitato Olimpico Internazionale, stima che l’impatto economico delle Olimpiadi di Parigi 2024 varierà tra i 6,7 miliardi e gli 11,7 miliardi di euro.

Lo scenario intermedio previsto dallo studio indica un impatto di circa 8,9 miliardi di euro. Questo studio prende in considerazione l’intero ciclo di vita dell’evento, che copre 17 anni: dalla preparazione (2018-2023), allo svolgimento (2024) e alla fase legacy (2025-2034).

Lo studio evidenzia tre voci di spesa principali:

l’organizzazione delle Olimpiadi, con il comitato organizzatore che avrà un budget a 3,8 miliardi di euro, pari al 42% del totale;

il turismo, con uscite di 2,7 miliardi di euro, che rappresenta il 30% del totale;

la costruzione di infrastrutture necessarie per i Giochi, con un investimento di 2,5 miliardi di euro, ovvero il 28% del totale.

L’organizzazione delle Olimpiadi richiede quindi un ingente investimento iniziale. La Corte dei Conti francese prevede una spesa statale di circa 3 miliardi di euro, con 2,5 miliardi destinati alle infrastrutture. Tony Estanguet, presidente del Comitato delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha evidenziato l’effetto leva di questi investimenti: ogni euro pubblico investito potrebbe generare potenzialmente tre euro di ritorno economico.

I benefici: turismo, occupazione e infrastrutture

Uno dei settori che beneficerà maggiormente dalle Olimpiadi è il turismo. Si prevede che Parigi accoglierà circa 16 milioni di persone in più, con un impatto economico complessivo stimato intorno ai 2,7 miliardi di euro derivanti dalle spese dei visitatori.

Vien da sé che le Olimpiadi creeranno numerose opportunità lavorative. Si stima che l’evento impiegherà direttamente circa 181.000 persone, di cui 61.800 nel settore turistico. Questo incremento occupazionale, sebbene temporaneo, avrà un impatto positivo sulle economie locali e sulla riduzione della disoccupazione.

Gli investimenti nelle infrastrutture includono sia la costruzione di nuovi impianti sportivi che la ristrutturazione di quelli esistenti. Sebbene la maggior parte delle strutture fosse già presente, il miglioramento delle infrastrutture urbane, come la rete metropolitana Grand Paris Express, è comunque un’eredità duratura per la città, un qualcosa che resterà anche quando i riflettori non saranno più puntati su Parigi.

Sovrastima dei benefici e costi di manutenzione

Nonostante i benefici, molti esperti avvertono come l’organizzazione delle Olimpiadi comporti spesso una sottovalutazione dei costi e una sovrastima dei benefici. La manutenzione delle nuove infrastrutture può rappresentare un onere economico significativo a lungo termine.

Un esempio lampante è quello delle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014, quando i costi di manutenzione annuali ammontano a oltre 920 milioni di euro. E non sono state quelle le Olimpiadi che sono costate di più nella Storia.

Durante il periodo olimpico, i costi della vita in Francia sono destinati a salire anche a causa dell’inflazione. Le tariffe degli hotel e gli affitti a Parigi sono già raddoppiati rispetto al 2023 e anche i prezzi dei biglietti per le attrazioni turistiche come il Louvre sono aumentati vistosamente.