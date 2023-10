La F1 resta nel continente americano spostandosi in Messico dove tutti faranno il tifo per Checo Perez, ma con una Ferrari che vuole confermarsi e sognare

Dopo il GP degli Usa al COTA di Austin, con il solito Max Verstappen che ha vinto una gara il cui podio è stato deciso dalle penalità, la F1 resta sempre nel continente americano, sposandosi però più a sud. È tempo del GP del Messico, dove all’Hermanos Rodríguez di Città del Messico andrà in scena il 20esimo round del mondiale che ancora ha da assegnare punti importanti per la classifica Costruttori in cui Ferrari spera ancora di fare bene. E sperano di fare bene i due del Cavallino Rampante, Leclerc e Sainz, reduci dal GP in Texas fatto di lacrime e sorrisi ritrovati.

Tutti per Perez, ma attenzione alla Rossa

A Città del Messico di sicuro ci sarà un tifo sfegatato, anche se non per tutti. Ad avere un trattamento di favore, infatti, sarà Sergio “Checo” Perez, pilota Red Bull e messicano che tra le curve del Hermanos Rodríguez proverà a togliersi qualche soddisfazione e, perché no, cercare di centrare il terzo successo stagionale.

Non sarà di certo facile per il 10 della scuderia austriaca, ma ci proverà anche perché nel GP di casa ha sempre fatto bene ultimamente. Dal 2015 a oggi è infatti sempre andato a punti, a eccezione del ritiro del 2018 e della mancata disputa del 2020 per il Covid, ma negli ultimi due anni in Red Bull è stato anche capace di piazzarsi sul podio, sempre al terzo gradino. Risultato che Checo vuole migliorare per far festa con la sua gente, per cercare di rovinare quella di Verstappen che vorrebbe la 16esima vittoria stagionale.

Ma ci proveranno anche le Rosse di Leclerc e Sainz che, dopo gli alti e bassi di Austin vorranno togliersi qualche soddisfazione. Dopo aver toccato il fondo, in tutti i sensi data la squalifica per il fondo irregolare al COTA, Charles Leclerc vuole centrare un podio che manca ormai dal GP del Belgio, mentre Carlos Sainz vuole centrare il secondo di fila, il quarto stagionale. Un risultato che permetterebbe allo spagnolo, qualora arrivasse prima di Leclerc, di marcare sempre più il gap dal monegasco in classifica generale, con l’ex McLaren oggi avanti di 20 punti rispetto al “predestinato” ex Sauber.

F1 Messico, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP del Messico? All’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di proseguire il momento positivo centrando un altro podio.

Venerdì 27 ottobre

Ore 20:30 – Prove Libere 1

Ore 24 – Prove Libere 2

Sabato 28 ottobre

Ore 19:30 – Prove Libere 3

Ore 23 – Qualifiche

Domenica 29 ottobre

Ore 21 – Gara