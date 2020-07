Ecobonus 2020: tutti gli incentivi di agosto per auto e moto

editato in: da

Diverse le misure introdotte dal Decreto Rilancio per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, alcuni già disponibili altri pronti all’esordio.

Tra i più attesi i nuovi eco-incentivi auto e moto che partiranno dal primo agosto. Manca ancora il decreto ministeriale, che vista l’imminente scadenza temporale, dovrebbe arrivare ad horas.

Triplice il binario sul quale si è mosso il Governo: potenziamento degli eco-incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi, che possono arrivare a 10mila euro nel caso di contestuale rottamazione della vecchia automobile; nuova agevolazione per l’acquisto di auto Euro 6; potenziamento degli incentivi per l’acquisto di moto, che salgono a 4mila euro se accompagnati da rottamazione.

Come riporta il portale PMI.it in un articolo a firma di Barbara Weis, la misura dell’incentivo dipende dalle emissioni, nonché dalla eventuale e contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al primo gennaio 2010 e che abbia almeno dieci anni. Il contributo è condizionato anche dalla scelta del concessionario di applicare l’ulteriore sconto di 2mila euro sull’acquisto.

Auto con emissioni di Co2 da 0 a 20 e prezzo massimo di 50mila euro: contributo di 2mila euro con rottamazione oppure di mille euro senza rottamazione. Si somma allo sconto applicato dal concessionario (2mila euro con rottamazione o mille euro senza rottamazione) e al precedente incentivo di 6mila euro con rottamazione o 4mila senza rottamazione. Totale: 10mila euro con rottamazione, 6mila euro senza rottamazione

Auto con emissioni di Co2 da 21 a 60 g/km e prezzo massimo di 50mila euro: contributo di 2mila euro con rottamazione, oppure di mille euro senza rottamazione. Si somma ai 2mila o mille euro di sconto applicati dal concessionario e ai 2mila 500 o 1500 euro precedente previsti (rispettivamente, con o senza rottamazione). Risultato: 6mila 500 euro con rottamazione, 3mila 500 euro senza rottamazione.

Auto Euro 6, con emissioni da 61 a 110 g/km e costo massimo di 40mila euro (da listino dle produttore): contributo di 1500 euro con rottamazione o di 750 euro senza rottamazione, a cui si sommano i 2mila o mille euro di sconto del concessionario. Non c’era precedente agevolazione per questa categoria, quindi il beneficio totale è 3mila 500 euro con rottamazione e 1750 euro senza rottamazione.

Come detto, bisogna attendere i decreti attuativi, che potrebbero contenere condizioni migliorative.

Per moto e motorini elettrici o ibridi l‘ecobonus nel 2020 sale a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3mila euro

Inttanto, il mercato auto resta in terapia intensiva con numeri a dir poco preoccupanti in scia all’emergenza covid che raccontano di un tracollo senza precedenti con il Governo che proprio in queste ore secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbe pronto ampliare il tesoretto a disposizione per cercare di dare un po’ di ossigeno a un settore in grandissima sofferenza. L’incognita è sempre la stessa: dove reperire nuove risorse?