Ad aprile 2026 oltre 3 milioni di pensionati italiani hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione direttamente nella propria casella di posta elettronica. Un balzo in avanti che fotografa un cambiamento epocale nelle abitudini degli over 65. Sempre più anziani, infatti, utilizzano lo smartphone e l’e-mail per gestire la propria vita previdenziale, abbandonando progressivamente la tradizionale busta cartacea.
Cos’è il cedolino della pensione e come si legge
Il cedolino mensile è molto più di una semplice notifica di pagamento. Si tratta di uno strumento di trasparenza fiscale che consente a ogni pensionato di sapere esattamente quanto riceve e per quale motivo. Al suo interno figurano tutte le voci che compongono l’assegno finale:
- importo lordo, la pensione prima di qualsiasi trattenuta fiscale;
- Irpef e addizionali, le ritenute fiscali applicate, comprese quelle regionali e comunali;
- conguagli, a credito o a debito, spesso derivanti dal modello 730;
- trattenute, per recuperi rateizzati, cessione del quinto o pignoramenti;
- importo netto, la cifra finale effettivamente accreditata sul conto.
Ogni mese, intorno al giorno 20, l’Inps pubblica sul proprio sito un’informativa sintetica che spiega queste voci, con l’obiettivo di rendere il documento sempre più comprensibile per tutti i pensionati.
Come scaricare il cedolino online
Il cedolino è disponibile sul portale ufficiale MyInps a partire dal giorno 20 di ogni mese, in concomitanza con la pubblicazione di quello relativo al mese successivo. Per consultarlo è necessario accedere alla propria area riservata tramite credenziali digitali: Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica (Cie) oppure Carta nazionale dei servizi (Cns).
Una volta effettuato l’accesso, il percorso da seguire è il seguente:
- andare su myinps.inps.it e cliccare su “Accedi”;
- scegliere il metodo di autenticazione (Spid, Cie o Cns);
- entrare nella sezione “Pensione” e poi “Cedolino della pensione”;
- selezionare il mese di interesse e visualizzare o scaricare il documento in Pdf.
In alternativa, è possibile consultare il cedolino anche tramite l’app Inps Mobile, disponibile per smartphone e tablet, che si conferma come lo strumento preferito dai pensionati per controllare rapidamente l’importo.
Come attivare il servizio
Attivare la ricezione automatica del cedolino nella propria casella di posta elettronica è semplice e veloce. Ecco come fare:
- accedere all’area riservata di MyInps tramite Spid, Cie o Cns;
- cercare e seleziona il servizio “Cedolino della pensione”;
- cliccare su “Contatti e consensi” e poi su “Gestione consensi”;
- nella sezione dedicata, abilitare l’opzione per l’invio della Certificazione Unica (CU) e del cedolino via e-mail, indicando l’indirizzo prescelto;
- confermare l’operazione inserendo il codice di verifica ricevuto via e-mail o SMS.
I numeri della digitalizzazione previdenziale
Il boom digitale non riguarda solo la posta elettronica. I dati del primo trimestre del 2026 mostrano un utilizzo massiccio di tutti i canali online messi a disposizione dall’Inps. Gli iscritti al servizio di ricezione del cedolino via e-mail hanno superato quota 3 milioni ad aprile 2026, mentre gli accessi mensili al portale per la consultazione online si sono attestati stabilmente oltre i 2 milioni, con un picco di 2.551.131 visualizzazioni nel solo mese di febbraio.
Ancora più impressionante è la performance dell’app Inps Mobile, che ha registrato una media di 3 milioni di accessi mensili, toccando il record di oltre 4 milioni di consultazioni a gennaio 2026. Numeri che ribaltano completamente lo stereotipo del pensionato refrattario alla tecnologia.