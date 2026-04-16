Cedolino Inps online per 3 milioni di pensionati, come scaricarlo dal sito

Più di 3 milioni di pensionati ricevono il cedolino Inps via email, la guida pratica per consultarlo, scaricarlo e attivarlo online

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Cedolino Inps online per 3 milioni di pensionati, come scaricarlo dal sito
ANSA
Cedolino Inps online, oltre 3 milioni di pensionati lo scelgono
Quali sono i vantaggi del cedolino? Come funziona la trasparenza fiscale? Cosa contiene il cedolino pensione?

Ad aprile 2026 oltre 3 milioni di pensionati italiani hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione direttamente nella propria casella di posta elettronica. Un balzo in avanti che fotografa un cambiamento epocale nelle abitudini degli over 65. Sempre più anziani, infatti, utilizzano lo smartphone e l’e-mail per gestire la propria vita previdenziale, abbandonando progressivamente la tradizionale busta cartacea.

Cos’è il cedolino della pensione e come si legge

Il cedolino mensile è molto più di una semplice notifica di pagamento. Si tratta di uno strumento di trasparenza fiscale che consente a ogni pensionato di sapere esattamente quanto riceve e per quale motivo. Al suo interno figurano tutte le voci che compongono l’assegno finale:

  • importo lordo, la pensione prima di qualsiasi trattenuta fiscale;
  • Irpef e addizionali, le ritenute fiscali applicate, comprese quelle regionali e comunali;
  • conguagli, a credito o a debito, spesso derivanti dal modello 730;
  • trattenute, per recuperi rateizzati, cessione del quinto o pignoramenti;
  • importo netto, la cifra finale effettivamente accreditata sul conto.

Ogni mese, intorno al giorno 20, l’Inps pubblica sul proprio sito un’informativa sintetica che spiega queste voci, con l’obiettivo di rendere il documento sempre più comprensibile per tutti i pensionati.

Come scaricare il cedolino online

Il cedolino è disponibile sul portale ufficiale MyInps a partire dal giorno 20 di ogni mese, in concomitanza con la pubblicazione di quello relativo al mese successivo. Per consultarlo è necessario accedere alla propria area riservata tramite credenziali digitali: Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica (Cie) oppure Carta nazionale dei servizi (Cns).

Una volta effettuato l’accesso, il percorso da seguire è il seguente:

  • andare su myinps.inps.it e cliccare su “Accedi”;
  • scegliere il metodo di autenticazione (Spid, Cie o Cns);
  • entrare nella sezione “Pensione” e poi “Cedolino della pensione”;
  • selezionare il mese di interesse e visualizzare o scaricare il documento in Pdf.

In alternativa, è possibile consultare il cedolino anche tramite l’app Inps Mobile, disponibile per smartphone e tablet, che si conferma come lo strumento preferito dai pensionati per controllare rapidamente l’importo.

Come attivare il servizio

Attivare la ricezione automatica del cedolino nella propria casella di posta elettronica è semplice e veloce. Ecco come fare:

  • accedere all’area riservata di MyInps tramite Spid, Cie o Cns;
  • cercare e seleziona il servizio “Cedolino della pensione”;
  • cliccare su “Contatti e consensi” e poi su “Gestione consensi”;
  • nella sezione dedicata, abilitare l’opzione per l’invio della Certificazione Unica (CU) e del cedolino via e-mail, indicando l’indirizzo prescelto;
  • confermare l’operazione inserendo il codice di verifica ricevuto via e-mail o SMS.

I numeri della digitalizzazione previdenziale

Il boom digitale non riguarda solo la posta elettronica. I dati del primo trimestre del 2026 mostrano un utilizzo massiccio di tutti i canali online messi a disposizione dall’Inps. Gli iscritti al servizio di ricezione del cedolino via e-mail hanno superato quota 3 milioni ad aprile 2026, mentre gli accessi mensili al portale per la consultazione online si sono attestati stabilmente oltre i 2 milioni, con un picco di 2.551.131 visualizzazioni nel solo mese di febbraio.

Ancora più impressionante è la performance dell’app Inps Mobile, che ha registrato una media di 3 milioni di accessi mensili, toccando il record di oltre 4 milioni di consultazioni a gennaio 2026. Numeri che ribaltano completamente lo stereotipo del pensionato refrattario alla tecnologia.

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