Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Le famiglie italiane pagano l'energia il doppio dell'industria.

In Italia le bollette dell’energia costano di più rispetto ad altri Paesi europei. Secondo l’ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea, le famiglie dell’area euro pagano circa il doppio per l’energia elettrica rispetto alle industrie energivore, ma la disparità è più alta in Paesi come Italia, Germania e Spagna, dove raggiunge il 100%. Il motivo risiede nei componenti della bolletta domestica, che risultano tutti più cari rispetto alle voci delle bollette industriali.

Divari meno marcati si registrano in Francia e nei Paesi Bassi, dove l’energia proviene da un mix di combustibili fossili e fonti rinnovabili, con un maggior uso di queste ultime. Infatti, secondo il bollettino, il problema che colpisce Italia, Germania e Spagna è l’utilizzo prevalente di combustibili fossili importati: i costi sono più alti rispetto a chi utilizza fonti rinnovabili o energia nucleare.

I prezzi dell’energia in Europa: i Paesi dove si paga di più

L’ultimo bollettino economico della Bce evidenzia una disparità strutturale profonda tra i diversi Stati membri dell’area euro. Il dato riguarda il costo energetico sostenuto dai consumatori domestici che, in media, risulta essere superiore a quello dell’industria ad alta intensità energetica.

In Italia, Spagna e Germania il fenomeno raggiunge il picco massimo: i cittadini pagano l’elettricità il 100% in più, quindi il doppio, rispetto ai poli industriali del territorio.

Il divario è presente in tutti i Paesi europei, anche se appare meno netto dove il mix energetico o le diverse politiche di tassazione mitigano la forbice tra utenza privata e industria. In Francia, ad esempio, le famiglie pagano circa il 64% in più rispetto alle aziende energivore, mentre nei Paesi Bassi la differenza si ferma al 20%.

Le cause del divario

Sempre dal bollettino apprendiamo il motivo di tale divario. In Italia l’energia viene prodotta prevalentemente attraverso i combustibili fossili, un modello che presenta costi di produzione più elevati.

Nei Paesi che adottano mix energetici basati su nucleare o rinnovabili, i prezzi al dettaglio sono invece più bassi. In Italia la dipendenza dai fossili, unita alla struttura degli oneri di sistema, rende la bolletta domestica molto più onerosa rispetto a quella riservata alle grandi imprese.

Oltre alla materia prima, anche la tassazione nazionale gioca un ruolo fondamentale. Le industrie energivore godono di agevolazioni per mantenere la competitività sul mercato; le famiglie, al contrario, si fanno carico di quote fisse e oneri di rete su cui raramente vengono applicati sconti significativi.

Decreto bollette e nuovi bonus

Si tratta di una situazione ben nota che l’ultimo decreto Bollette cerca in qualche modo di arginare. Il Governo ha infatti varato una serie di misure specifiche per ridurre il peso delle utenze sull’economia familiare.

Si pensi, ad esempio, al bonus sociale di circa 200 euro l’anno, al quale si aggiunge il nuovo contributo fino a 115 euro per un totale complessivo di 315 euro di sconto annuo. Una cifra che copre circa la metà del costo energetico medio annuale di una famiglia vulnerabile.