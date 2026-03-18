Via all’ecobonus per ciclomotori e motocicli green. A partire dal 18 marzo, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria Le. Per chi acquista senza rottamazione, il bonus ha un valore fino a 3mila euro, mentre aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto con la rottamazione del precedente veicolo.
Dai requisiti agli importi, scopriamo cosa c’è da sapere sull’ecobonus per motocicli e ciclomotori 2026.
Indice
Cos’è l’ecobonus per motocicli e ciclomotori
Con “ecobonus “si intende un’agevolazione all’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle emissioni di CO₂. Nello specifico, quello dedicato a motocicli e ciclomotori permette l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie:
- L1e;
- L2e;
- L3e;
- L4e;
- L5e;
- L6e;
- L7e.
Il bonus viene messo a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’interno del progetto più ampio che punta agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.
Attenzione: solo il concessionario o un rivenditore può prenotare il contributo e riconoscerlo al cliente come riduzione sul prezzo finale d’acquisto in fattura.
Quali sono i requisiti
Il bonus permette l’acquisto di veicoli di categoria Le, quindi tutti i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote della categoria da L1e a L7e. Come riconfermato dal Dpcm del 20 maggio 2024, i veicoli devono essere:
- nuovi di fabbrica;
- elettrici;
- non elettrici di classe Euro non inferiore a 5 (pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo).
Il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per almeno 12 mesi.
Prenotare il bonus: tutti i passaggi
A partire dalle 12:00 del 18 marzo 2026 è possibile per i concessionari prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli di categoria Le. Il concessionario o il rivenditore autorizzato deve registrarsi sulla piattaforma Invitalia dedicata e attivare l’utenza. A quel punto può inserire la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo.
Solo dopo l’immatricolazione e la consegna del veicolo si può confermare la prenotazione con l’inserimento dei dati e della targa del nuovo veicolo. A quel punto il bonus viene rimborsato a seconda dell’importo corrispondente.
In breve, il concessionario o rivenditore:
- si registra sulla piattaforma di prenotazione;
- riceve la Pec;
- conferma la registrazione;
- attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati;
- inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo;
- carica la documentazione del veicolo nuovo;
- dopo l’immatricolazione e la consegna del veicolo nuovo, completa la prenotazione;
- in caso di prenotazione con rottamazione, carica i documenti del veicolo rottamato.
Quanto vale l’ecobonus?
L’incentivo ha ricevuto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, suddiviso in:
- 20 milioni per il 2021, 2022 e 2023;
- 30 milioni per il 2024, 2025 e 2026.
A partire da questo fondo, chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica può accedere a un bonus calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto.
L’importo del bonus è:
- del 30% per gli acquisti senza rottamazione e fino a un massimo di 3mila euro;
- del 40% per gli acquisti con rottamazione e fino a un massimo di 4mila euro.
Per ottenere l’importo massimo del bonus, ovvero il 40%, si deve rottamare un veicolo. In questo caso ci sono ulteriori requisiti. Il veicolo rottamato deve essere:
- di categoria Le;
- intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente;
- omologato alle classi Euro da 0 a 3;
- provvisto di targa a 5 caratteri.