Ecobonus moto 2026 da 4mila euro, via alle prenotazioni: come ottenerlo

Dal 18 marzo ripartono gli incentivi per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. Come richiedere il bonus con o senza rottamazione

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Ecobonus moto 2026 da 4mila euro, via alle prenotazioni: come ottenerlo
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Ecobonus moto 2026 da 4mila euro.
Quali sono i requisiti per l'ecobonus? Come funziona la rottamazione del veicolo? Che importo si può ottenere senza rottamazione?

Via all’ecobonus per ciclomotori e motocicli green. A partire dal 18 marzo, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria Le. Per chi acquista senza rottamazione, il bonus ha un valore fino a 3mila euro, mentre aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto con la rottamazione del precedente veicolo.

Dai requisiti agli importi, scopriamo cosa c’è da sapere sull’ecobonus per motocicli e ciclomotori 2026.

Cos’è l’ecobonus per motocicli e ciclomotori

Con “ecobonus “si intende un’agevolazione all’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle emissioni di CO₂. Nello specifico, quello dedicato a motocicli e ciclomotori permette l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie:

  • L1e;
  • L2e;
  • L3e;
  • L4e;
  • L5e;
  • L6e;
  • L7e.

Il bonus viene messo a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’interno del progetto più ampio che punta agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

Attenzione: solo il concessionario o un rivenditore può prenotare il contributo e riconoscerlo al cliente come riduzione sul prezzo finale d’acquisto in fattura.

Quali sono i requisiti

Il bonus permette l’acquisto di veicoli di categoria Le, quindi tutti i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote della categoria da L1e a L7e. Come riconfermato dal Dpcm del 20 maggio 2024, i veicoli devono essere:

  • nuovi di fabbrica;
  • elettrici;
  • non elettrici di classe Euro non inferiore a 5 (pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo).

Il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per almeno 12 mesi.

Prenotare il bonus: tutti i passaggi

A partire dalle 12:00 del 18 marzo 2026 è possibile per i concessionari prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli di categoria Le. Il concessionario o il rivenditore autorizzato deve registrarsi sulla piattaforma Invitalia dedicata e attivare l’utenza. A quel punto può inserire la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo.

Solo dopo l’immatricolazione e la consegna del veicolo si può confermare la prenotazione con l’inserimento dei dati e della targa del nuovo veicolo. A quel punto il bonus viene rimborsato a seconda dell’importo corrispondente.

In breve, il concessionario o rivenditore:

  • si registra sulla piattaforma di prenotazione;
  • riceve la Pec;
  • conferma la registrazione;
  • attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati;
  • inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo;
  • carica la documentazione del veicolo nuovo;
  • dopo l’immatricolazione e la consegna del veicolo nuovo, completa la prenotazione;
  • in caso di prenotazione con rottamazione, carica i documenti del veicolo rottamato.

Quanto vale l’ecobonus?

L’incentivo ha ricevuto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, suddiviso in:

  • 20 milioni per il 2021, 2022 e 2023;
  • 30 milioni per il 2024, 2025 e 2026.

A partire da questo fondo, chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica può accedere a un bonus calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto.

L’importo del bonus è:

  • del 30% per gli acquisti senza rottamazione e fino a un massimo di 3mila euro;
  • del 40% per gli acquisti con rottamazione e fino a un massimo di 4mila euro.

Per ottenere l’importo massimo del bonus, ovvero il 40%, si deve rottamare un veicolo. In questo caso ci sono ulteriori requisiti. Il veicolo rottamato deve essere:

  • di categoria Le;
  • intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente;
  • omologato alle classi Euro da 0 a 3;
  • provvisto di targa a 5 caratteri.

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