Come funziona il bonus domotica

Trasformare la propria abitazione in una smart home non è più solo una questione di comfort, ma una scelta strategica per il portafoglio e l’ambiente. Il bonus domotica 2026 (ufficialmente noto come Building Automation) si conferma come uno dei pilastri degli incentivi edilizi, offrendo un’importante agevolazione fiscale per chi decide di investire nell’efficienza energetica.

Questa misura permette di recuperare una parte significativa delle spese sostenute per l’installazione di sistemi multimediali che consentono il controllo remoto e automatizzato degli impianti di riscaldamento, produzione d’acqua calda e climatizzazione. Non si tratta solo di accendere i riscaldamenti con uno smartphone, ma di monitorare i consumi in tempo reale per abbattere gli sprechi e ottimizzare la classe energetica dell’immobile.

Come funziona il bonus domotica 2026

Per il 2026, il funzionamento del bonus domotica (spesso integrato nell’Ecobonus) segue le nuove regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2026 (formalmente Legge n. 199 del 30 dicembre 2025), che introducono una distinzione netta basata sulla tipologia di immobile e sul reddito del contribuente.

L’aliquota della detrazione per le spese sostenute nel 2026, infatti, non è più fissa al 65%, ma si allinea ai nuovi scaglioni dei bonus edilizi:

50% per l’abitazione principale , che serve per agevolare gli interventi sull’immobile dove il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

, che serve per agevolare gli interventi sull’immobile dove il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale; 36% per gli altri immobili , con aliquota applicata alle seconde case, agli immobili a disposizione e a quelli locati:

, con aliquota applicata alle seconde case, agli immobili a disposizione e a quelli locati: il tetto massimo agevolabile per la sola domotica è di 15.000 euro per unità immobiliare.

I nuovi limiti di reddito: taglio alle detrazioni

Una delle novità più importanti che sono state introdotte a partire dal 2026 riguarda il tetto alle detrazioni applicate per i contribuenti con i redditi più elevati: nel caso in cui, complessivamente parlando, quello del richiedente dovesse essere più alto di 75.000 euro, l’ammontare delle detrazioni – incluso il bonus domotica – è limitato in base a scaglioni e carichi di famiglia:

con un reddito compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il massimale base di spesa detraibile è di 14.000 euro;

con un reddito che supera i 100.000 euro, il massimale base scende a 8.000 euro.

i limiti aumentano in presenza di figli a carico secondo coefficienti specifici definiti dalla norma.

Nella tabella riportiamo i coefficienti e un esempio pratico, ipotizzando un contribuente con un reddito superiore a 100.000 euro (ammontare base detraibile: 8.000 euro).

Figli a carico Coefficiente Esempio pratico (spesa domotica) Limite annuale detraibile 0 figli 0,50 Spesa di 2.000 euro (detrazione 50% = 1.000 euro) Max 4.000 euro 1 figlio 0,70 Spesa di 4.000 euro (detrazione 50% = 2.000 euro) Max 5.600 euro 2 figli 0,85 Spesa di 6.000 euro (detrazione 50% = 3.000 euro) Max 6.800 euro 3+ figli 1,00 Spesa di 10.000 euro (detrazione 50% = 5.000 euro) Max 8.000 euro

Modalità per ottenere il rimborso

La detrazione per il bonus domotica 2026 non viene erogata in un’unica soluzione, ma viene spalmata in 10 quote annuali di pari importo.

Questo significa che, se la spesa agevolabile sostenuta genera una detrazione totale di 5.000 euro, il contribuente riceverà uno sconto sull’Irpef di 500 euro ogni anno per dieci anni consecutivi. È fondamentale prestare attenzione alla capienza fiscale: se in un anno l’imposta lorda da pagare è inferiore alla quota del bonus, la parte eccedente non può essere rimborsata né recuperata l’anno successivo, ma andrà definitivamente perduta.

Addio a sconto in fattura e cessione del credito

Si è chiusa definitivamente l’era delle semplificazioni monetarie immediate. Per il 2026, si conferma l’abolizione totale dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta per gli interventi di building automation.

L’unico percorso percorribile per beneficiare dell’agevolazione è la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Questo implica che il contribuente deve anticipare l’intero importo dei lavori e recuperare la quota spettante solo in fase di dichiarazione annuale. Il bonus, quindi, non è uno sconto immediato, ma un investimento a medio termine: una situazione che rende ancora più centrale la pianificazione finanziaria e il monitoraggio dei propri scaglioni di reddito.

Requisiti tecnici e spese ammissibili

I requisiti per il bonus domotica 2026 sono estremamente specifici: non basta acquistare un dispositivo smart, ma l’intero sistema deve garantire un’automazione avanzata orientata al risparmio energetico secondo le linee guida Enea sulla Building Automation.

Requisiti tecnici obbligatori

L’intervento deve soddisfare tre condizioni fondamentali stabilite dalla norma UNI EN 15232:

il sistema installato deve appartenere almeno alla classe energetica B, garantendo un controllo automatico e centralizzato degli impianti termici;

il sistema deve permettere l’accensione e lo spegnimento remoto degli impianti, la programmazione settimanale e la regolazione automatica della temperatura;

è obbligatorio che il sistema mostri all’utente i consumi energetici in tempo reale attraverso canali multimediali (come App su smartphone o tablet).

Spese ammissibili

Il bonus domotica 2026 non copre ogni acquisto tecnologico, ma solo ciò che è strettamente funzionale all’automazione termica:

centraline di controllo, termostati intelligenti, sensori di temperatura e umidità, attuatori per valvole termostatiche;

costi per l’acquisto e l’installazione dei software necessari alla gestione dell’impianto;

spese per l’installazione professionale, il collaudo e le prestazioni professionali (come possono essere, per esempio, la redazione di asseverazioni tecniche);

sono incluse le piccole opere murarie o elettriche necessarie per la posa in opera dei sistemi di automazione.

È escluso l’acquisto dei dispositivi di interfaccia utente generici come smartphone, tablet o Pc, anche se utilizzati per controllare la domotica.

Adempimenti obbligatori

Per non perdere il diritto al bonus domotica 2026, è necessario seguire una procedura rigorosa che si articola in tre fasi:

pagamento;

comunicazione telematica;

conservazione dei documenti.

Pagamento tramite bonifico parlante

È l’errore più comune: non basta un bonifico ordinario. È necessario utilizzare il modello specifico per riqualificazione energetica (Ecobonus) che deve contenere:

come causale il riferimento all’articolo 1, comma 347, Legge 296/2006;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

la partita Iva o il codice fiscale della ditta che esegue i lavori;

il numero e la data della fattura.

Comunicazione all’Enea entro 90 giorni

Entro 90 giorni solari dalla data di fine lavori (collaudo), è necessario trasmettere i dati dell’intervento sul portale ufficiale Enea:

deve essere compilata la Scheda Descrittiva dell’intervento;

dell’intervento; è importante ottenere la ricevuta di invio con il codice Cpid (è il documento che certifica il diritto alla detrazione).

Documentazione tecnica da conservare

In caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, è necessario avere a portata di mano: