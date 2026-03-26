Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scioperi aprile 2026.

Il mese di aprile si annuncia “anomalo” per gli scioperi. Rispetto ad altri mesi, nei quali le date dei fermi sono distribuite su tutti e i trenta giorni, ad aprile le proteste si concentrano tutte nella seconda parte del mese. Nelle ultime due settimane di aprile, dopo Pasqua e Pasquetta, si concentreranno le giornate di sciopero indette dal settore dei trasporti.

Dai blocchi per il trasporto pubblico locale al settore aereo, passando per il trasporto merci e il settore marittimo, tutti i trasporti saranno coinvolti e si toccheranno picchi di disagio anche per 120 ore consecutive. Vediamo il calendario degli scioperi con le principali agitazioni della seconda parte di aprile e come influenzeranno i trasporti nazionali e locali.

10 aprile: sciopero settore aereo

Il 10 aprile si ferma il settore aereo. Si tratta di un’ampia agitazione che coinvolge diversi sindacati. Fermi su tutto il territorio nazionale, i disagi colpiranno soprattutto gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma e Napoli.

Dopo lo sciopero del 18 marzo, Uiltrasporti ha indetto per il giorno 10 aprile lo sciopero del settore aereo. Si tratta di uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 12:00 alle ore 17:00.

Sono coinvolte le categorie:

personale soc. Enav;

personale soc. Techno Sky;

personale soc. Enav Acc Roma;

personale soc. Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa;

personale soc. Enav Acc di Milano;

personale soc. Enav aeroporto di Napoli.

Anche i sindacati Rsa Uilt-Uil, Astra e Rsa Fast-Confsal-Av sono coinvolti.

13 aprile: sciopero trasporto pubblico in Campania

Pochi giorni dopo il disagio in aeroporto, in Campania è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Si ferma nella provincia di Napoli il personale soc. Eav aderente al sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl.

Lo sciopero, previsto per il 13 aprile, avrà una durata di 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00.

14-18 aprile: sciopero trasporto merci

Disagi anche per il trasporto merci, in particolare in Sicilia. Il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato il fermo dei servizi degli autotrasporti c/terzi della Regione Sicilia. I motivi sono legati sia alle criticità emerse sul sistema Ets che sull’aumento del costo dei carburanti.

Si tratta di uno sciopero lungo, di rilevanza regionale, che ferma il trasporto merci per 120 ore consecutive. Il blocco:

dalle ore 00:01 del 14 aprile;

alle 00:00 del 18 aprile.

17 aprile: sciopero del settore marittimo

Per il 17 aprile è inoltre previsto un altro sciopero in Sicilia. In questo caso il settore coinvolto è quello marittimo. Il personale soc. Blu Jet dell’area dello Stretto di Messina si fermerà per 8 ore.

Lo sciopero proseguirà nella provincia di Messina dalle ore 09:01 alle ore 17:01.

19 aprile: sciopero trasporto pubblico in Toscana

Dalla fine di aprile inizia una lunga serie di scioperi per il trasporto pubblico locale. Il primo a fermarsi è il personale soc. Gest di Firenze.

Osp Cobas Lavoro Privato ha indetto uno sciopero il 19 aprile per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

20 aprile: sciopero trasporto pubblico in Abruzzo

Dopo la Toscana, tocca all’Abruzzo. In questo caso la provincia coinvolta è quella di Chieti. Osp Faisa-Cisal ha proclamato il fermo per il 20 aprile per tutto il personale soc. Autoservizi Tessitore di Vasto (Chieti) per 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00.

24 aprile: sciopero trasporto pubblico in Lombardia

Infine, il 24 aprile Confail Trasporti ha indetto uno sciopero per il personale soc. del gruppo Atm di Milano.

Il blocco regionale durerà per 8 ore: