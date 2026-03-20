123RF Bonus sociale bollette, come averlo

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera ha diffuso un comunicato in cui spiega come sarà erogato il bonus straordinario da 115 euro previsto dal decreto legge Bollette, elaborato dal Governo per contrastare i rincari al prezzo dell’energia che già prima della guerra in Medio Oriente stavano creando problemi in Italia

Non sarà necessario presentare alcuna domanda. Come accade per il normale bonus sociale, l’importo sarà automaticamente scalato dalla bolletta di ogni consumatore, in un’unica soluzione, se il sistema rileverà che questi ne ha diritto. Ci sono alcuni casi particolari, che si verificano quando c’è un’interruzione della fornitura o un cambio di operatore.

Il nuovo bonus sociale elettrico

Il bonus elettrico è stato approvato a febbraio dal Governo per far diminuire i prezzi dell’energia per le famiglie più in difficoltà. Al momento dell’approvazione del decreto che lo ha istituito la guerra in Medio Oriente non era ancora iniziata, ma in Italia già si stava verificando un problema con il prezzo dell’energia. A causa della dipendenza del nostro Paese dal gas, combinata con il mondo in cui si calcola il prezzo dell’energia in Ue, il costo dell’elettricità era sensibilmente più alto che in altri Paesi europei.

Il Governo ha quindi elaborato un bonus da 115 euro che spetta alle stesse famiglie che possono ricevere il bonus sociale per acqua, elettricità e gas. I requisiti passano quindi da un Isee molto basso, inferiore a 9.796 euro. È quindi fondamentale, per ottenere questo bonus, avere l’Isee aggiornato al 2026, che si ottiene presentando la Dsu per il 2025. I fornitori di energia possono inoltre fornire uno sconto “volontario” alle famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, basato sui consumi.

Le modalità di erogazione comunicate da Arera

In una comunicazione del 19 marzo, Arera ha spiegato quali saranno le modalità di erogazione del bonus sociale elettrico da 115 euro. Esattamente come per il normale bonus sociale, non sarà necessaria nessuna domanda e non ci sarà nessun click day. L’unico requisito è la presentazione della Dsu che attesti un Isee inferiore a 9.796 euro.

Il contributo sarà riconosciuto in bolletta, in un’unica soluzione, che all’interno del documento informativo per il cliente avrà una voce separata ed evidenziata. Arera ha poi specificato:

Qualora dalla medesima bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive.

Cosa succede in caso di cambio di operatore

Si possono quindi verificare alcuni casi particolari se l’utente ha recentemente cambiato fornitore. Una circostanza non così rara, soprattutto per quei consumatori che stanno imparando a sfruttare le offerte del mercato libero e a cambiare operatore di energia elettrica e gas più spesso, in modo simile a quello che in molti fanno con l’operatore telefonico.

Scrive Arera nel comunicato:

L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell’esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.

Il cambiamento di fornitore, quindi, non influisce sull’erogazione del bonus.