iStock master1305 Assegno unico di aprile: accrediti il 20-21 o a fine mese, ecco perché.

Ad aprile 2026 torna puntuale l’Assegno unico, ma non per tutti nello stesso momento.

Come di consueto il pagamento dell’Assegno unico segue due binari distinti e la differenza, per molte famiglie, si traduce in giorni di attesa in più o in meno. E in certi casi anche in importi diversi.

L’Assegno unico di aprile

Già da diverse settimane l’Inps ha definito il calendario del pagamento per aprile, ma con una distinzione importante.

Chi non ha apportato modifiche alla propria situazione (cioè nessun aggiornamento Isee e nessuna variazione nel nucleo familiare) riceverà l’assegno tra il 20 e il 21 aprile 2026.

Diverso il discorso per chi ha fatto cambiamenti: in questi casi l’accredito slitta all’ultima settimana del mese, tra il 27 e il 30 aprile.

Il ritardo non arriva a caso: quando ci sono aggiornamenti da verificare, i tempi si allungano perché l’Inps deve ricalcolare importi e controllare i nuovi dati.

Ma c’è anche un terzo caso spesso poco considerato, che riguarda chi ha presentato la domanda dell’Assegno unico per la prima volta. Qui il pagamento non arriva subito, ma alla fine del mese successivo rispetto alla richiesta.

Si ricorda che ogni volta che c’è un cambiamento importante occorre comunicarlo: ad esempio, la nascita di un figlio, oppure di un ragazzo che diventa maggiorenne. Anche una variazione nella composizione del nucleo può incidere. Se queste informazioni non vengono aggiornate, il rischio si traduce in importi sbagliati, ritardi o somme inferiori a quelle spettanti.

Ad aprile gli importi dovrebbero essere in linea con quelli di marzo, ma non per tutti sarà così.

Il primo elemento da considerare è l’Isee. Chi non lo ha aggiornato entro il 28 febbraio 2026 si vedrà riconoscere solo l’importo minimo. La buona notizia è che c’è ancora margine per rimediare: aggiornando l’Isee entro giugno è possibile ottenere gli arretrati e il ricalcolo corretto.

C’è poi l’effetto dell’inflazione: da gennaio è attiva una rivalutazione degli importi pari all’1,4% che ha già modificato le cifre nei mesi precedenti. Ad aprile, quindi, non ci sono grandi variazioni su questo fronte.

Come verificare se il pagamento è arrivato

Per controllare lo stato del pagamento basta accedere al sito Inps con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns), entrare nella sezione “Prestazioni” e poi in “Pagamenti”. Da lì si può vedere tutto: date, importi e eventuali variazioni.

Cos’è l’Assegno unico e a chi spetta

Vale sempre la pena fare un ripasso: l’Assegno unico e universale è un sostegno economico pensato per tutte le famiglie con figli a carico. Possono riceverlo lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati e pensionati. Il contributo viene riconosciuto fino ai 21 anni dei figli, senza limiti di età in caso di disabilità.

L’importo varia in base a diversi fattori: la situazione economica certificata dall’Isee, il numero dei figli, la loro età e le eventuali condizioni particolari.

Nei primi nove mesi del 2025, l’Inps ha erogato 14,7 miliardi di euro, raggiungendo oltre 6 milioni di famiglie e quasi 10 milioni di figli. In media, si parla di circa 273 euro al mese per famiglia e 173 euro per figlio.

Il calendario dell’Assegno unico

Dopo aprile, i pagamenti seguiranno un ritmo abbastanza regolare. Le prossime date previste sono: