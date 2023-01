Le 10 peggiori città italiane in cui vivere: la nuova classifica

La prima è Bologna. È la città dove si vive meglio secondo l’indagine sulla qualità della vita condotta dal Sole 24 ore. Sul podio ci sono, al terzo posto Firenze, che scala 8 posizioni rispetto allo scorso anno. Medaglia di bronzo per Bolzano. Se questi sono i capoluoghi di provincia dove si vive meglio, quali sono quelli in cui la qualità della vita è peggiore? Scopriamolo in questa Gallery. Tra i fattori presi in considerazione dall’indagine ci sono l’utilizzo di fonti energetiche alternative, il tipo di clima e l’ecosistema urbano, a testimoniare quanto l’ambiente sia importante per una alta qualità della vita. Le città dove si vive meglio in Italia: svelata nuova classifica