Giovani (la maggior parte), belli (alcuni) e ricchi sfondati (sicuramente). Puntuale come ogni anno torna la classifica dei calciatori più pagati del mondo. La lista del 2023 vede alcuni veterani saldamente in Top 10 ormai da anni.

I calciatori più pagati al mondo nel 2023

La classifica dei calciatori più pagati arriva da Forbes. Nel compilare la lista si è tenuto conto dei guadagni incassati dai vari calciatori nel corso nella stagione. Guadagni derivanti dall’attività in campo, ma anche dalle attività di testimonial, dai gettoni di presenza per le comparsate e dai vari business in cui gli sportivi hanno reinvestito i loro guadagni.

Tutte le cifre vengono espresse in dollari.

La classifica dei calciatori più pagati al mondo

Alla posizione numero 10 troviamo il 30enne inglese Harry Kane , asso del Bayern Monaco , che per la stagione in corso ha incassato 36 milioni di dollari, 26 dall’attività di calciatore e 10 per attività collaterali.

Al posto numero 9 c'è il 32enne belga Kevin De Bruyne del Manchester City. De Bruyne porta a casa 39 milioni, 35 incassati calciando il pallone e 4 da attività collaterali.

La posizione numero 8 se l'aggiudica il 31enne senegalese Sadio Mané, che milita nella squadra Al-Nassr. 52 milioni il suo guadagno: 48 milioni in campo e 4 fuori dal campo

Al posto numero 7 c'è il 31enne egiziano Mohamed Salah del Liverpool che porta a casa 53 milioni (35 milioni dal campo e 18 fuori dal campo).

Il 23enne norvegese Erling Haaland si piazza alla posizione numero 6. Questi gli incassi del giocatore del Manchester City: 58 milioni (46 + 12).

Con Karim Benzema, 35enne francese che milita nell'Al-Ittihad e che conquista il 5° posto, le cifre diventano a tre numeri: gli introiti di Benzema ammontano a 106 milioni (100 + 6).

Il 24enne francese Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain incassa 110 milioni e si piazza al 4° posto: 90 dall'attività di calciatore e 20 da attività collaterali.

Il podio:

La medaglia di bronzo nella classifica dei giocatori più pagati al mondo se l’aggiudica il 31enne brasiliano Neymar Jr. che milita nell’Al-Hilal. Neymar porta a casa 112 milioni (80 + 32).

In questa classifica "la Pulce" Lionel Messi deve "accontentarsi" della medaglia d'argento: il 36enne argentino che gioca nell'Inter Miami nel 2023 porta a casa 135 milioni di dollari. Una particolarità: Messi è l'unico calciatore di questa classifica a incassare di più dalle attività collaterali (70 milioni) rispetto agli introiti della sua attività di calciatore (65 milioni).

Il 38enne portoghese Cristiano Ronaldo, vince la medaglia d'oro in questa classifica e si aggiudica il titolo di calciatore più pagato del mondo. L'asso dell'Al-Nassr può vantare un mostruoso incasso da 260 milioni di dollari (200 + 60).

