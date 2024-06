Il costo di una casa al mare viene determinato dal prezzo al metro quadro che nelle località più esclusive può arrivare a toccare i 10.000 euro, come a Forte dei Marmi. I prezzi medi in 14 località da Nord a Sud

Fonte: 123RF Quanto costa una casa al mare: lo studio

Il costo di una casa al mare varia sensibilmente in base a una serie di parametri, il primo dei quali è certamente la location: a parità di tipologia di immobile, comune prescelto e distanza dal mare fanno la differenza spingendo il prezzo d’acquisto all’insù anche di 5 volte. Di seguito uno studio che compara la variazione di prezzi al metro quadro per le case al mare a seconda del comune, dalla distanza dalla riva e rispetto all’andamento del mercato immobiliare di 5 anni fa.

Località di mare più costose, il podio

Lo studio è stato condotto da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it.

Dall’analisi dei dati risulta che la location più cara d’Italia per le case al mare risulta essere Forte dei Marmi, in provincia di Lucca in Toscana. Nella meta delle vacanze vip si spendono poco più di 10.000 euro al metro quadro per una casa vicino al mare. Allontanandosi dal mare i prezzi si abbassano relativamente di poco (circa -1.500 euro al mq).

Restando sul podio delle case al mare più costose, troviamo Sorrento (Napoli, Campania) dove una casa a 5 minuti dal mare costa quasi 8.000 euro al metro quadrato. La stessa tipologia di immobile, allontanandosi dalla costa, ha un prezzo medio che si abbatte di circa -600 euro al mq.

Chiude il podio delle località più care d’Italia per le case al mare Alassio (Savona, Liguria): qui troviamo immobili entro i 5 minuti dal mare a un prezzo medio di 6.265 euro al metro quadrato. Allontanandosi dal mare il costo si abbatte di circa 1.900 euro al mq.

I casi di Viareggio e Alghero

Rimanendo sul terreno delle variazioni percentuali è Viareggio, in provincia di Lucca in Toscana, il comune nel quale c’è una maggiore differenza di prezzo fra un immobile più vicino al mare e uno più lontano. Si parla di una variazione del 67,1%. Le case entro i 5 minuti dal mare hanno un costo medio di 4.589 euro al metro quadrano mentre le case oltre i 5 minuti dalla spiaggia hanno un costo medio di 2.750 euro/mq.

Alghero (Sassari, Sardegna) invece spicca per la maggiore variazione di prezzo rispetto al 2019: negli ultimi 5 anni il costo medio per una casa vicina al mare è cresciuto del 43,4%, mentre per una casa più lontana dalla spiaggia si spende il 25,7% in più.

Quanto costa una casa al mare

Di seguito la classifica dei prezzi delle case al mare in Italia in 14 località da Nord a Sud secondo le rilevazioni di Immobiliare.it Insights:

Comuni Lontananza dal mare a piedi Euro al mq Variazione rispetto al 2019

Alassio entro 5 minuti 6.265 0,1% oltre 5 minuti 4.396 -10,3%

Alghero entro 5 minuti 3.155 43,4% oltre 5 minuti 2.585 25,7%

Anzio entro 5 minuti 2.399 30,5% oltre 5 minuti 1.710 17,1%

Cervia entro 5 minuti 4.743 7,7% oltre 5 minuti 3.620 8,7%

Forte dei Marmi entro 5 minuti 10.028 19,1% oltre 5 minuti 8.681 19,6%

Gallipoli entro 5 minuti 2.187 6,8% oltre 5 minuti 1.931 15,7%

Jesolo entro 5 minuti 4.459 31,9% oltre 5 minuti 3.445 42,8%

Lignano Sabbiadoro entro 5 minuti 4.411 41,1% oltre 5 minuti 3.200 22,6%

Riccione entro 5 minuti 5.260 8,7% oltre 5 minuti 3.657 9,6%

Rimini entro 5 minuti 2.835 -0,2% oltre 5 minuti 2.685 11,6%

San Michele al Tagliamento entro 5 minuti 3.305 9,5% oltre 5 minuti 2.610 10,3%

Senigallia entro 5 minuti 3.390 20,4% oltre 5 minuti 2.241 1,6%

Sorrento entro 5 minuti 7.988 17,6% oltre 5 minuti 7.405 34,4%

Viareggio entro 5 minuti 4.589 6,0% oltre 5 minuti 2.747 6,5%

Questa era una panoramica sul mercato immobiliare relativamente alle case al mare. Per una mappa dei rincari dell’estate 2024 vi rimandiamo al nostro speciale. Qui, invece, le destinazioni più economiche per l’estate 2024.