iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Venezia

Famosa in tutto il mondo per i suoi canali, le architetture storiche e le isole, Venezia rappresenta un caso unico nel panorama immobiliare italiano. Il mercato residenziale della città lagunare è caratterizzato da una forte polarizzazione tra il centro storico e le altre aree insulari e litoranee.

Dal punto di vista logistico, la città è ben collegata sia internamente tramite il sistema di vaporetti, sia con la terraferma grazie al ponte della Libertà e alla vicinanza con l’aeroporto Marco Polo. Venezia attrae residenti, investitori e una quota significativa di seconde case, anche in virtù della sua vocazione turistica.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare ha mostrato stabilità nei valori e una buona dinamicità nella domanda in alcune aree specifiche. Secondo i dati Idealista, l’interesse degli acquirenti si concentra soprattutto nelle zone centrali e in quelle più collegate alle principali attività culturali e turistiche. L’indice di domanda relativa misura il numero di richieste per ogni annuncio, restituendo una fotografia del grado di attrattività dei vari quartieri.

I quartieri più richiesti di Venezia

Nel primo trimestre del 2025, la zona di Venezia e la Giudecca si conferma la più cercata con un indice di domanda pari a 2,0, seguita da Lido-Malamocco-Pellestrina con 1,7 e dalle Isole di Venezia con 1,5. Le prime due aree offrono un buon equilibrio tra fascino architettonico, presenza di servizi e collegamenti con il resto della laguna. Le isole minori invece sono scelte da chi desidera un contesto più tranquillo ma comunque vicino al centro.

Quartiere Indice di domanda relativa Venezia e la Giudecca 2,0 Lido-Malamocco-Pellestrina 1,7 Isole di Venezia 1,5

I quartieri più costosi di Venezia

Analizzando i dati sui prezzi al metro quadro, la zona più costosa è Venezia e la Giudecca, con un prezzo medio di 4.961 euro/mq. Seguono Lido-Malamocco-Pellestrina (3.743 euro/mq) e le Isole di Venezia (2.572 euro/mq). Si tratta di valori piuttosto elevati rispetto alla media nazionale, determinati dal forte interesse turistico e dalla scarsità di immobili disponibili, soprattutto nel centro storico.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Venezia e la Giudecca 4.961 Lido-Malamocco-Pellestrina 3.743 Isole di Venezia 2.572

I quartieri più costosi in Italia

A livello nazionale, Venezia si colloca tra le città con i valori immobiliari più alti. Pur non raggiungendo i picchi dei primi posti nella classifica dei quartieri più costosi in Italia, le cifre sono decisamente importanti. Questo rende l’acquisto di una casa a Venezia un investimento rilevante, con rendimenti potenzialmente alti soprattutto nel mercato delle locazioni turistiche. La stabilità della domanda e l’attrattività della città, anche in bassa stagione, mantengono costante l’interesse verso il mercato residenziale locale.

Il Centro Storico di Milano è il quartiere più costoso in Italia e supera i 10.000 euro al mq come prezzo medio, secondo e terzo posto per due zone di Forte dei Marmi, Roma Imperiale e il Centro anche queste sopra quota 10.000 euro. Al quarto posto Vittoria Apuana, altro quartiere della città toscana, ma questa volta il prezzo medio al mq è di 8.895 euro. Venezia e la Giudecca si colloca il quartiere Forlanini di Milano con 5.025 euro al mq e Punta Ala a Castiglione della Pescaia dove per comprare casa il prezzo medio al mq è di 4.925 euro.