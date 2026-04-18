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iStock La scelta di Volotea in caso di aumento del prezzo del carburante

La compagnia aerea Volotea ha introdotto una modifica al sistema di determinazione del prezzo dei biglietti che può incidere anche dopo l’acquisto. La misura prevede un adeguamento legato all’andamento del costo del carburante, applicato circa sette giorni prima della partenza. In concreto, ai passeggeri può essere richiesto un sovrapprezzo fino a 14 euro a persona per tratta, anche se il biglietto è già stato pagato. La novità rientra in un contesto più ampio di forte volatilità dei prezzi energetici, che stanno incidendo in modo significativo sui costi operativi delle compagnie aeree.

Il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa per il trasporto aereo. Le variazioni del prezzo del petrolio possono quindi avere un impatto diretto sui costi sostenuti dalle compagnie. Negli ultimi mesi, la guerra in Iran e le dinamiche del mercato energetico hanno contribuito ad aumentare l’incertezza. In questo scenario, alcune compagnie stanno cercando soluzioni per gestire le oscillazioni dei costi senza trasferire interamente il rischio nel prezzo iniziale del biglietto.

La Fair Travel Promise: come funziona

La misura introdotta da Volotea prende il nome di Fair Travel Promise. Secondo quanto spiegato dalla compagnia, si tratta di un sistema che adegua il costo del biglietto in base al prezzo reale del carburante rilevato pochi giorni prima della partenza. Come dichiarato dall’azienda, l’obiettivo è “garantire la stabilità operativa, minimizzando l’impatto in un contesto globale in continua evoluzione”.

Il meccanismo funziona in modo bidirezionale:

se il prezzo del carburante aumenta, viene applicato un supplemento fino a un massimo di 14 euro;

se il prezzo diminuisce, è previsto un rimborso fino allo stesso importo.

Il sistema utilizza dati pubblici sui prezzi del carburante e viene applicato automaticamente, con comunicazione ai passeggeri prima del volo.

Informazioni e flessibilità per i passeggeri

La compagnia sottolinea che tutte le condizioni vengono rese note già durante la fase di prenotazione. Inoltre, i clienti ricevono comunicazioni prima della partenza con l’eventuale aggiornamento del prezzo. Tra le opzioni disponibili, i passeggeri possono modificare il volo o cancellare la prenotazione senza costi aggiuntivi fino a quattro ore prima della partenza. Secondo i dati diffusi dalla compagnia, il 97% dei clienti ha comunque scelto di confermare il viaggio dopo l’introduzione della misura, proseguendo con i propri piani.

Il caso dei sovrapprezzi dopo il pagamento

La novità ha attirato attenzione soprattutto per alcuni casi in cui i passeggeri si sono visti richiedere un pagamento aggiuntivo dopo aver già completato l’acquisto. In alcune segnalazioni, l’importo richiesto è stato di circa 7 euro per poter effettuare l’imbarco. La comunicazione fa riferimento proprio al meccanismo di adeguamento previsto dalla Fair Travel Promise. Pur trattandosi di cifre contenute, la questione ha sollevato un dibattito tra i viaggiatori, in particolare sul principio secondo cui il prezzo del biglietto dovrebbe essere definitivo una volta conclusa la prenotazione.