Fonte: ANSA Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa.

Roma Fiumicino si conferma per l’ottavo anno consecutivo il miglior aeroporto d’Europa nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri annui. Il riconoscimento arriva direttamente dall’Airport service quality (Asq), il sondaggio globale promosso da Airports council international (Aci) World in collaborazione con Amadeus, che ha premiato la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Con un punteggio record di 4,61 su 5, mai raggiunto prima da uno scalo europeo, il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino non solo svetta in testa alla classifica europea, ma si distingue anche a livello mondiale insieme all’aeroporto di Singapore.

Accanto a Fiumicino, anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino si fa notare: è stato eletto “Best Airport in Europe” nella categoria dei terminal che gestiscono tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri annui. Un doppio successo per Roma.

Il miglior aeroporto d’Europa nel 2024

Con quasi 50 milioni di passeggeri in transito nel 2024, Fiumicino è riuscito a ottenere il punteggio record di 4,61 su 5 nell’indagine Asq, che ha coinvolto oltre 700.000 passeggeri in più di 360 aeroporti sparsi nel mondo. Roma è stata l’unica tra i grandi hub internazionali, insieme a Singapore, ad aggiudicarsi tutti i premi assegnati da Aci World, confermandosi lo scalo preferito per la qualità dei servizi e l’esperienza dei viaggiatori. Il riconoscimento arriva per l’ottavo anno consecutivo, dopo gli ottimi risultati dell’edizione precedente.

Questi i riconoscimenti ottenuti dal Leonardo da Vinci:

Best Airport in Europe;

Airport with the Most Dedicated Staff in Europe;

Easiest Airport Journey in Europe;

Most Enjoyable Airport in Europe;

Cleanest Airport in Europe.

L’Aeroporto di Fiumicino è, inoltre, l’aeroporto che registra la maggiore soddisfazione dei passeggeri tra quelli con traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annui nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e nelle Americhe. Un dato che si affianca a quello sulla sicurezza, nel quale riesce comunque a primeggiare.

Ciampino tra i migliori “piccoli”

Il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino non è da meno. Per il secondo anno consecutivo è stato premiato come miglior aeroporto europeo nella categoria 2-5 milioni di passeggeri annui. Quest’anno, Ciampino ha anche ottenuto il titolo di Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, che mette al centro l’impegno del personale per offrire un servizio di qualità.

Il doppio premio, quindi, rafforza il ruolo degli aeroporti romani nel panorama europeo e conferma la capacità di Aeroporti di Roma di offrire standard di eccellenza sia negli hub più grandi che negli scali più piccoli.

Strategia e obiettivi alla base del successo

Secondo l’Amministratore Delegato Marco Troncone, i risultati raggiunti sono frutto di un percorso che punta a innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi. L’azienda ha già annunciato importanti investimenti per potenziare le infrastrutture del Leonardo da Vinci, con l’obiettivo di competere con gli altri grandi hub europei e gestire il previsto aumento di traffico.

Per celebrare i successi, Aeroporti di Roma ha lanciato una campagna di comunicazione che ha come protagonista Adryx, la mascotte interstellare dello scalo, che intrattiene i passeggeri con giochi e attività interattive a tema aeroportuale.