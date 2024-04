Fonte: ANSA Viaggiatori diretti ai controlli dell'aeroporto Fiumicino

L’aeroporto più sicuro del mondo è quello di Fiumicino. Già nominato migliore scalo europeo dall’associazione Airport Council International (Aci) World, il “Leonardo da Vinci” si conferma tra i migliori a livello internazionale nella classifica 2024 di SkyTrax, aggiudicandosi la palma di più sicuro al mondo, primo aeroporto italiano a vincere questo premio. Lo scalo romano ha guadagnato anche un posto nella graduatoria generale dei World Airport Awards, basati sul giudizio dei viaggiatori e considerati i più prestigiosi riconoscimenti del settore aereo a livello internazionale.

Il premio per la sicurezza all’aeroporto di Fiumicino

Le classifiche sono stilate a partire da un sondaggio sottoposto ai passeggeri di oltre 550 aeroporti a livello internazionale, attraverso il quale esprimono un giudizio sulla propria esperienza negli scali di tutto il mondo, dando un voto su diversi parametri, dai servizi ed infrastrutture aeroportuali, al check-in agli arrivi, dallo shopping alla sicurezza fino alle partenze.

Il Ceo di Skytrax, Edward Plaisted, ha annunciato il premio di scalo più sicuro al mondo al “Leonardo da Vinci” spiegando che “l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha investito in modo significativo nelle tecnologie e nei servizi con l’obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio efficiente e sicura. Siamo lieti che sia stato riconosciuto come lo scalo con i migliori processi di sicurezza aeroportuale per i viaggiatori in tutto il mondo”.

Nel corso della cerimonia, al Passenger Terminal Expo di Francoforte, Marco Stramaccioni, Managing Director di ADR Security, ha ritirato il riconoscimento: “Siamo molto orgogliosi di questo premio – ha dichiarato – che riconosce i grandi investimenti che Aeroporti di Roma ha compiuto nel campo della sicurezza negli ultimi anni, grazie al grande lavoro del nostro team e al prezioso supporto delle tecnologie più sofisticate, tanto nello scalo di Fiumicino quanto in quello di Ciampino”.

“Questo conferimento – ha aggiunto – dimostra il nostro grande impegno nel quotidiano miglioramento dei servizi e delle infrastrutture presenti in aeroporto per garantire un’esperienza di viaggio da ricordare ai milioni di passeggeri che partono o arrivano nella Capitale d’Italia. È anche dalla promozione e implementazione della sicurezza in tutti i suoi aspetti che passa la nostra missione di delineare l’aeroporto del futuro”.

La classifica dei migliori al mondo

Lo scalo di Fiumicino, miglior aeroporto d’Europa 2024, si piazza tra i primi posti al mondo anche nella classifica SkyTrax dei migliori aeroporti del pianeta, salendo dalla 13esima alla 12esima posizione. In vetta alla graduatoria c’è quello di Doha, in Qatar, che sorpassa in cima il Singapore Chani. Ottime in generale le valutazioni degli scali asiatici, considerando che al terzo posto c’è Seoul (Corea del Sud), seguita dai due di Tokyo, Haneda e Narita, e la scalata di Dubai dal 17esimo al settimo posto.

L’Europa è rappresentata nella top ten dal Charles de Gaulle di Parigi (sesto), l’aeroporto di Monaco di Baviera, oltre a quelli di Zurigo e Istanbul, all’ottavo, nono e decimo posto. Ma guardando il fondo della classifica, secondo i voti dei viaggiatori, in ultima posizione si piazza quello di Berlino-Brandeburgo, che doveva aprire nel 2011 e invece fu inaugurato nel 2020, a causa di scandali finanziari e amministrativi, fallimenti delle società appaltatrici, problemi con i sistemi di sicurezza.

In coda alle prime 100 posizioni anche una serie di aeroporti americani: al 93esimo posto c’è JFK di New York (che scala 5 posizioni), al 97esimo il Logan di Boston e al 99esimo Detroit.

Di seguito la top 20 di SkyTrax, tra parentesi la posizione del 2023: