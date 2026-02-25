Roma leader del trasporto aereo: Fiumicino primo in Europa per qualità e servizi, Ciampino miglior scalo tra 2 e 5 milioni di passeggeri

Nel panorama del trasporto aereo globale, Roma si conferma un’eccellenza. Lo testimonia l’associazione internazionale del settore Airports Council International World. Lo scalo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato infatti premiato come miglior aeroporto d’Europa nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. È il nono anno consecutivo che l’aeroporto riceve questo riconoscimento.

Fiumicino ha conquistato l’Asq Airport Service Quality Awards 2025. Anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino è stato premiato come miglior scalo europeo nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri.

Un punteggio record per Fiumicino

L’indagine Asq rappresenta il benchmark internazionale per la misurazione della customer experience negli aeroporti ed è considerata la più autorevole perché si basa direttamente sul feedback dei passeggeri. Quest’anno il sondaggio ha raccolto le valutazioni di oltre 700mila viaggiatori in quasi 400 aeroporti nel mondo, chiamati a esprimersi su più di 30 indicatori di qualità.

Il “Leonardo da Vinci” ha ottenuto un punteggio di 4,64 su 5. Questo risultato gli vale non solo il primo posto tra i 124 aeroporti europei partecipanti, ma gli permette anche di aggiudicarsi tutte le principali categorie continentali. Oltre al titolo di “Best Airport”, Fiumicino ha brillato per:

il personale più dedicato (Most Dedicated Staff);

il viaggio più facile (Easiest Airport Journey);

l’esperienza più piacevole (Most Enjoyable Airport);

per essere lo scalo più pulito (Cleanest Airport) in Europa.

Il boom del sistema Roma, 55 milioni di passeggeri

Il sistema aeroportuale romano si conferma la principale porta d’accesso internazionale per l’Italia, con un traffico in costante crescita che nel 2025 ha superato complessivamente i 55 milioni di passeggeri. Esulta Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, che in una nota afferma:

Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture.

Proprio in quest’ottica, lo sguardo è già rivolto al futuro. Il Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci” prevede investimenti imponenti, pari a 9 miliardi di euro, per adeguare la capacità alla crescente domanda di traffico. Tra i progetti principali spiccano la realizzazione di una quarta pista e la riqualificazione dell’intera area aeroportuale.

Premiato anche Ciampino

Se Fiumicino incarna l’eccellenza dei grandi hub, Ciampino rappresenta la qualità su scala ridotta. Lo scalo “Giovan Battista Pastine” si è classificato come miglior aeroporto europeo nella categoria degli scali tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri, ottenendo anche il premio come “Most Dedicated Staff”.

La doppia premiazione consolida il ruolo di Roma come hub centrale per la connettività globale, il turismo e l’economia nazionale. La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà durante l’Aci World Airport Experience Summit, in programma dal 31 agosto al 4 settembre a Istanbul.