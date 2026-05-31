Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino - Terminal 1

Aviation Services s.p.a. è una società specializzata nei servizi di handling aeroportuale che ha avviato una campagna di recruiting per assumere personale operativo da inserire nello scalo romano di Fiumicino Aeroporto “Leonardo da Vinci”. Le selezioni sono aperte anche a candidati senza esperienza.

L’iniziativa si svolgerà attraverso una giornata di reclutamento organizzata con il supporto del Comune di Fiumicino e rappresenta un’occasione importante per giovani appena diplomati o comunque persone in cerca di una prima occupazione, dal momento che non si richiede esperienza pregressa.

Quali sono i profili ricercati

Le assunzioni riguardano diversi profili operativi fondamentali per il funzionamento quotidiano dell’aeroporto di Fiumicino. Nel dettaglio, Aviation Services sta cercando:

addetti al carico e scarico bagagli;

addetti alle pulizie di bordo;

addetti di scalo;

ramp agent.

Si tratta di figure che operano direttamente nelle attività aeroportuali, occupandosi della gestione dei bagagli, dell’assistenza agli aeromobili e del supporto logistico durante le fasi di arrivo e partenza dei voli.

Quali sono i requisiti richiesti per candidarsi

Uno degli aspetti più interessanti della selezione è il fatto che coinvolga anche candidati senza esperienza pregressa nel settore aeroportuale. Aviation Service, infatti, punta sulla formazione interna, che permette un inserimento graduale e ragionato delle nuove risorse.

Per molte posizioni non sono richieste competenze tecniche specifiche, ma vengono valutate positivamente le seguenti caratteristiche:

disponibilità al lavoro su turni;

capacità di lavorare in squadra;

flessibilità operativa;

possesso della patente B;

conoscenza base della lingua inglese.

L’obiettivo di Aviation Services è quello di formare direttamente il personale attraverso percorsi dedicati e attività operative sul campo, in linea con gli standard richiesti dal settore aeroportuale.

Quando si svolge il Recruiting Day e come partecipare

Il recruiting day si terrà venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 10 alle ore 17, presso la Sala Cral del Comune di Fiumicino, situata in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 78.

Per partecipare è necessario avere inviato il proprio curriculum vitae entro il 3 giugno 2026 all’indirizzo email lavoraconnoi@as-airport.it, specificando nell’oggetto della candidatura la dicitura Recruiting Day Fiumicino.

Dopo l’invio della propria candidatura non verrà trasmessa alcuna convocazione ufficiale, quindi gli interessati dovranno presentarsi direttamente all’evento per sostenere i colloqui conoscitivi con i recruiter aziendali.

Contratti e prospettive di crescita

Secondo le informazioni diffuse sulle precedenti campagne di selezione dell’azienda, le nuove risorse potrebbero essere inserite inizialmente con contratti a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione successiva.

Sono previsti percorsi di formazione, benefit aziendali e opportunità di crescita professionale all’interno del comparto aeroportuale. Aviation Services s.p.a. opera infatti in diversi aeroporti italiani e continua ad ampliare il proprio organico per rispondere all’aumento del traffico passeggeri e delle attività operative.

Altre opportunità di lavoro

È sempre meno raro che siano le aziende a formare direttamente i propri futuri dipendenti. Aviation Services non è l’unica. Per chi fosse residente in una Regione del Nord Italia e non potesse cogliere l’opportunità data dall’Aeroporto di Fiumicino, segnaliamo le campagne di reclutamento di EssilorLuxottica e di Tigros, entrambe interessate ad avviare tirocini formativi al cui termine c’è la possibilità di una stabilizzazione.