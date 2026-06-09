Il mare più bello in Italia: Pollica conquista il podio e la Sardegna domina la classifica per sostenibilità e tutela del territorio costiero

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Otranto è tra le mete premiate

A premiare il mare più bello d’Italia arriva la consueta guida realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano, che anche nel 2026 – come ogni anno – ha assegnato il prestigioso riconoscimento delle Cinque Vele alle località costiere che si sono distinte per la qualità delle acque e del paesaggio, ma anche per la capacità di promuovere un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e sempre più attento agli effetti del cambiamento climatico.

Qual è il mare più bello d’Italia nel 2026

Secondo la classifica di Legambiente, Pollica (in provincia di Salerno) con le sue frazioni di Acciaroli e Pioppi, rappresenta ormai un punto di riferimento internazionale per il turismo lento e di qualità, per questo è considerata la migliore meta di mare del 2026.

Tuttavia, a livello regionale è la Sardegna a guidare la graduatoria con il maggior numero di località premiate. Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cabras e Posada rappresentano sei modelli diversi di turismo costiero, accomunati dalla tutela dell’ambiente e dalla gestione sostenibile delle risorse naturali. Anche Puglia e Campania si confermano protagoniste della classifica.

La classifica 2026 di Legambiente

Ecco la classifica integrale delle 20 località marine premiate:

Pollica (provincia di Salerno, Campania); Baunei (provincia di Nuoro, Sardegna); Otranto (provincia di Lecce, Puglia); Domus de Maria (provincia del Sud Sardegna, Sardegna); San Giovanni a Piro (provincia di Salerno, Campania); Nardò (provincia di Lecce, Puglia); San Teodoro (provincia di Sassari, Sardegna); Santa Teresa Gallura (provincia di Sassari, Sardegna); Cabras (provincia di Oristano, Sardegna); Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto, Toscana); Posada (provincia di Nuoro, Sardegna); Gallipoli (provincia di Lecce, Puglia); Melendugno (provincia di Lecce, Puglia); Vieste (provincia di Foggia, Puglia); Marina di Grosseto (provincia di Grosseto, Toscana); Capalbio (provincia di Grosseto, Toscana); Isola del Giglio (provincia di Grosseto, Toscana); Castellabate (provincia di Salerno, Campania); Cinque Terre (provincia di La Spezia, Liguria); Maratea (provincia di Potenza, Basilicata).

Come vengono assegnate le Cinque Vele

Le località premiate non vengono valutate soltanto per la limpidezza delle acque o per la qualità delle spiagge, ma per un insieme di fattori che comprendono:

gestione del territorio;

servizi;

tutela ambientale;

valorizzazione culturale;

capacità di affrontare le sfide poste dalla crisi climatica.

Oggi il concetto di “mare più bello” non è legato esclusivamente alla bellezza paesaggistica, ma anche alla capacità di un territorio di offrire un’esperienza autentica e sostenibile. Il turismo italiano premia i territori che investono nella tutela del patrimonio naturale, nella mobilità dolce, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella protezione della biodiversità.

Infatti, uno degli aspetti più innovativi dell’edizione 2026 della guida riguarda il legame tra turismo e adattamento ai cambiamenti climatici. Un altro elemento che caratterizza invece i posti in classifica è la tutela della biodiversità. Questo perché il turismo sostenibile non rappresenta più una nicchia, ma uno dei principali driver di crescita per le destinazioni che vogliono competere sul mercato nazionale e internazionale.

La conservazione dell’ambiente diventa un valore aggiunto per il turismo, intercettando una domanda sempre più orientata verso vacanze responsabili e rispettose degli ecosistemi costieri. E la classifica delle Cinque Vele 2026 conferma che investire nella qualità ambientale significa anche creare valore economico duraturo per le comunità locali.