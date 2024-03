Lo scalo romano ha vinto per il settimo anno consecutivo il premio come "Best Airport", risultando il migliore al mondo sui principali indicatori nella categoria con oltre 40 milioni di passeggeri

Fonte: ANSA

Il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha vinto il premio come miglior aeroporto europeo per il settimo anno di fila. Lo scalo romano si è aggiudicato ancora una volta il riconoscimento “Airport Service Quality (Asq) Award” nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri all’anno, insieme al “El Prat” di Barcellona. Ma non è l’unica realtà dell’aviazione italiana a vincere un premio dell’associazione internazionale di categoria Airport Council International (Aci) World.

Il premio “Best Airport” a Fiumicino

Come ogni anno dal 2006, l’Aci World, in collaborazione con Amadeus, azienda di tecnologie specializzata nel settore dei viaggi, ha assegnato i riconoscimenti del 2024 agli aeroporti di tutto il mondo.

I premi sono stati attribuiti sulla base di un sondaggio tra circa 600mila passeggeri transitati in oltre 400 scali distribuiti in giro per il pianeta, che hanno espresso un giudizio da 1 a 5 su circa trenta indicatori di qualità.

Sulla base dell’indagine di Aci Wolrd, soltanto nove scali nelle rispettive aree geografiche in tutto il globo hanno vinto le 5 categorie di partenza e, tra questi, quello di Fiumicino è l’unico appartenente alle categoria massima, con oltre 40 milioni di passeggeri ogni anno.

Lo scalo romano, infatti, ha ricevuto il premio come aeroporto con il personale più attento (Airport with the Most Dedicated Staff in Europe), più gradevole (Most Enjoyable Airport in Europe), più pulito (Cleanest Airport in Europe) e in cui è più facile viaggiare (Easiest Airport Journey in Europe), oltre al “Best Airport” award per il migliore aeroporto del continente per il settimo anno consecutivo (qui avevamo parlato del titolo di miglior aeroporto d’Europa conquistato da Fiumicino nel 2023).

Gli aeroporti italiani premiati

Per Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali della Capitale, quest’anno però la soddisfazione la soddisfazione è doppia, perché insieme al “Leonardo da Vinci”, anche lo scalo di Ciampino “Giovan Battista Pastine” ha ricevuto per la prima volta il premio come miglior scalo europeo, nella propria categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri (qui i premi del 2023 con “Il Caravaggio” di Orio al Serio tra gli aeroporti italiani decorati).

Nella stessa fascia è stato insignito del “Best Airport” anche Linate, così come Malpensa ha vinto lo stesso riconoscimento nel gruppo dai 25 ai 40 milioni di passeggeri annui.

“Quella di oggi è, per AdR, una giornata storica – ha dichiarato l’ad dell’azienda Marco Tronconte – per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri”.

“È un risultato straordinario quello del ‘Leonardo da Vinci’ come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023″ ha rivendicato il manager degli scali romani, sottolineando che “il traguardo raggiunto anche dal “G.B. Pastine” di Ciampino, premiato per la prima volta come ‘Best Airport’ nella propria categoria, è la testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall’impegno quotidiano e dall’immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale. Ancora una volta consideriamo questi momenti solo delle tappe, di un percorso sempre più virtuoso di sviluppo sostenibile per il territorio, per Roma e per l’Italia intera” (qui la classifica Skytrax sui migliori aeroporti al mondo del 2023).