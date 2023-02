Lo streetwear sostituirà l’haute couture in passerella?

Fonte: Getty

Osservando le foto di una qualunque FW degli anni ’70 e degli anni ’80, è praticamente impossibile riuscire a individuare un qualsiasi elemento proveniente dalla cultura street. L’idea di mettere in passerella una tuta da ginnastica, un backpack o un bucket hat era praticamente inconcepibile e i direttori creativi si muovevano sul solco dell’haute couture come unico terreno d’esplorazione possibile.

Con l’avvento del nuovo millennio, la diffusione del web partecipativo e la legittimazione delle sottoculture, quello che per molti era una contraddizione, un ossimoro, è divenuto uno dei principali trend nel menswear e non solo. Il mondo dello streetwear ha iniziato a dialogare con l’alta moda, l’ha ibridata, ne ha ridisegnato i confini.

Il primo brand a prendere in prestito marcatamente l’etica e lo stile street è stato Balenciaga, sotto la direzione creativa di Demna Gvasalia: graffette con il logo del brand, cappellini da baseball, felpe con cappuccio e t-shirt oversize hanno iniziato a comparire sulle passerelle, come elemento imprescindibile di ogni collezione. Queste componenti altro non erano che gli ingredienti con i quali Demna metteva a punto il proprio brand Vetements, nato come uno spazio di sperimentazione e di libertà per gli addetti ai lavori.

Nonostante Balenciaga sia a tutti gli effetti una maison di lusso con un importante ramo di haute couture, l’estetica e l’offerta di prodotti di Balenciaga sono diventati sempre più popolari tra i fan dello streetwear, soprattutto negli anni successivi alla nomina di Demna Gvasalia come direttore creativo. Tale ibridazione è stata un passo intelligente per il marchio e il suo continuo richiamo per i consumatori più giovani, tanto che questo mix è stato percorso di lì a poco anche da altri visionari designer come Virgil Abloh, Matthew Williams, Heron Preston e molti altri, desiderati e corteggiati negli anni anche dall’alta moda.