Braathen e Atomic presentano gli sci limited edition ispirati al Kintsugi

Perfetto connubio tra performance ed estetica: sono solo 50 gli esemplari degli esclusivi Redster X9RS Revoshock S Luci, in vendita sul sito web del brand.

Nato e cresciuto nella capitale della moda, diplomato al liceo classico e modello. Curioso di tendenze e di tutto quello che accade nella Fashion Industry, cerca sempre nuovi spunti per i propri outfit, condividendoli con immagini e parole.

Fonte: Ufficio stampa. Sci Redster X9RS Revoshock S Luci.

Un’opera d’arte, una chicca che si ispira alla tradizione giapponese del Kintsugi. È questo il frutto dell’ultima importante collaborazione tra Atomic e Lucas Braathen, uno spirito libero e mente creativa che ha conquistato il titolo di Campione del mondo in slalom la scorsa stagione. Il più grande produttore di sci al mondo ha presentato nei giorni scorsi il Redster X9RS Revoshock S Luci.

Questo paio di sci esclusivo, prodotto in soli 50 esemplari, rappresenta una concezione che unisce prestazioni ed eleganza, presentando un’offerta unica per gli appassionati delle piste.

Fonte: Ufficio stampa.

Ideato dall’approccio innovativo di Lucas Braathen, il Redster X9RS Revoshock S Luci celebra la forza e il carattere forgiati dalla partecipazione sulle piste. Come l’antica arte giapponese di riparare i frammenti rotti di ceramica e vasellame con l’oro, per dare valore a ferite e cicatrici, lo sci abbraccia la bellezza delle esperienze vissute e racconta una storia di resilienza e forza, proprio come la trama dell’ultima stagione agonistica di Lucas, che ha affrontato un’altalena di successi, dolori e rivincite.

Il modello Redster X9RS Revoshock S Luci

Progettato specificamente per gli sciatori più potenti, il Redster X9RS Revoshock S Luci include tecnologie collaudate in Coppa del Mondo, con la sciancratura Multi-Radius che agevola la partenza e il controllo nelle curve, da quelle rapide in stile slalom a quelle più ampie in GS.

Fonte: Ufficio stampa.

L’innovativa tecnologia Revoshock S garantisce agilità e stabilità, anche sulle piste ghiacciate, rendendolo la proposta ideale per un’esperienza di sci estremamente versatile. Un laminato di alluminio Titanal a due strati, selezionato personalmente da Lucas, aumenta la stabilità e la rigidità torsionale per gli sciatori che cercano di ottenere prestazioni potenti. Una versione limitata di soli 50 esemplari è disponibile per l’acquisto esclusivamente sul sito web di Atomic a partire dallo scorso venerdì 19 gennaio 2024, al prezzo di 1.549,99 euro.

Chi è Lucas Braathen?

Lucas Braathen è uno sciatore alpino norvegese. Nato il 7 aprile 2001, ha iniziato a competere a livello internazionale nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino. Ha ottenuto particolare attenzione per le sue prestazioni nelle discipline tecniche come lo slalom gigante. La sua carriera nello sci alpino lo ha portato a competere in diverse gare di alto livello, tra cui i Campionati Mondiali di Sci Alpino e i Giochi Olimpici Invernali.

Dove tutto ha inizio

Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, Atomic è il più grande produttore di sci al mondo. Prodotti testati su misura per sciatori in pista e freeskier, scialpinisti e fondisti, principianti e campioni del mondo, sono in continua fase di sperimentazione nell’azienda di Altenmarkt.

Con 750 dipendenti, Atomic vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la sua passione per lo sci, il marchio si impegna a creare un’esperienza sciistica sempre migliore con innovazioni tecniche all’avanguardia e di qualità.