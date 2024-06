Sinergie d’estate. Santoni presenta una special edition con BMW

Tradizione e innovazione. Uno dei principi fondamentali della filosofia che accomuna le due eccellenze. Nate per includere nel processo creativo ricerca e innovazione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità e performance del prodotto finale.

Si è appena celebrato il primo passo di una più ampia progettualità sinergica tra il brand automotive BMW e la Maison marchigiana Santoni. A Milano nella suggestiva cornice della House of BMW di via Monte Napoleone 12 a Milano, in occasione della presentazione della nuova BMW Serie 5 Touring, sesta generazione della station wagon della Casa di Monaco.

Santoni ha infatti tinto la propria iconica calzatura Carter doppia fibbia in Frozen Deep Gray Metallic, Black Sapphire Metallic, Tanzanite Blue Metallic, Cape York Green Metallic e Fire Red Metallic, con una ricerca quasi alchemica delle giuste miscele di colore della palette BMW. A partire dallo scorso 26 giugno, quindi, si può pre-ordinare la propria Santoni Carter parte della special edition, presso la boutique Santoni in via Montenapoleone 6 o sull'e-commerce.

La collaborazione della Santoni con BMW si presenta come un passo naturale nell’attitudine lifestyledella Maison calzaturiera marchigiana, nel solco della comune passione inestinguibile per l’innovazione e la qualità. Una collaborazione che non è solo un incontro di stili, ma soprattutto una condivisione di valori: la ricerca incessante della perfezione e la dedizione al design innovativo, la voglia di esperienze e momenti memorabili con la propria comunità di appassionati e amici dei brand, raccolti intorno alla bellezza che incontra la tecnica.

È in nome della comune vocazione all’eccellenza che BMW e Santoni uniscono le proprie competenze per dare vita ad una sinergia che trascende il puro prodotto, trasformando ogni dettaglio in una dichiarazione di stile e sofisticatezza. Con un allestimento on site che ha raccontato il dietro le quinte della manifattura calzaturiera, i Friends of BMW e Santoni si sono immersi nel Made in Italy e nella cultura del fatto a mano.

«Ringrazio Giuseppe Santoni per l’entusiasmo e la passione che ha dimostrato da subito nello sviluppare una strategia condivisa che ci porterà a realizzare un percorso virtuoso e ricco di contenuti», queste le parole di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia.