Stile e funzionalità anche sulla neve: ecco la capsule perfetta per lui

Eleventy firma una linea di piumini, maglie, pantaloni imbottiti e accessori, pensati sia per le giornate sulla neve che in città.

Fonte: Ufficio stampa Eleventy. Capsule collection per la neve firmata Eleventy.

È dedicata alla neve e allo spirito invernale la nuova capsule collection firmata Eleventy che presenta la sua prima linea a tema per l’uomo dedicata alla neve, fondendo stile e funzionalità per affrontare con classe le giornate invernali.

Ecosostenibilità con il tessuto 4-ways stretch

La capsule comprende capi tecnici come piumini, maglie, pantaloni imbottiti e accessori, pensati sia per le giornate sulla neve che in città. Tra le proposte principali, due completi da sci per uno stile unico sulle piste: il primo, imbottito in piuma d’oca, con giacca e pantalone in tessuto water repellent; il secondo, completo tecnico in tessuto ecosostenibile 4-ways stretch, con membrana accoppiata e finissaggio idrorepellente.

Fonte: Ufficio stampa.

Gli inserti in flanella di lana grigio cenere, anch’essi idrorepellenti, creano un elegante contrasto con la tonalità bianco neve. Per completare il look, stivaletti e sneakers imbottiti che confermano le prestazioni tecniche, insieme ad una borsa tote per la massima praticità.

Le maglie in cashmere sono impreziosite da ricami evocativi dell’atmosfera montana, con motivi a renne e stelle alpine, che richiamano i toni tenui delle collezioni Eleventy, con tocchi raffinati di rosso.

Fonte: Ufficio stampa.

Ambasciatori del Made in Italy

La collezione include anche un casco da sci foderato internamente in cashmere e quattro occhiali da solerealizzati in polimeri iniettati, testimonianza della qualità e dell’attenzione ai dettagli che contraddistinguono il Made in Italy e la filosofia di Eleventy.

Le linee e i colori sono perfetti per un’escursione in montagna ma non solo, ad oggi questi capi destinati alle passeggiate nella natura invernale sono di tendenza per una passeggiata in città, magari in occasione di uno dei tanti mercatini natalizi che popolano da nord a sud i borghi del Belpaese.

Fonte: Ufficio stampa.

Le vetrine di Selfridges, il rinomato department store londinese, si trasformeranno in un rifugio di eleganza dedicato alla Ski Capsule Eleventy. Contestualmente, per celebrare il lancio della capsule, saranno organizzati degli esclusivi eventi di presentazione presso le principali boutique del brand: Milano, Londra, Parigi, Ginevra e Zurigo.

La collezione è disponibile a partire dal 28 novembre presso le boutique Eleventy e sul sito e-commerce del brand.