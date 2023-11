Balenciaga scende in pista con la linea Skiwear

Fonte: Ufficio stampa. Balenciaga skiwear collection.

Il designer Demna Gvasalia non è nuovo all’abbigliamento performante. Dal suo debutto come direttore creativo di Balenciaga nel 2016, l’innovatore ha immaginato nuovi capi di abbigliamento sportivo, dalle maglie da calcio alle tute da motocross, in un invidiabile prêt-à-porter, lasciando così che l’industria della moda desiderasse l’attività fisica come mai prima d’ora.

In occasione delle imminenti vacanze invernali, Balenciaga si dirige verso la montagna con l’introduzione della sua prima collezione di abbigliamento da sci. La linea Skiwear di Balenciaga riprende tutte le peculiarità che definiscono le collezioni di Demna e le reinterpreta per le piste innevate. Questo include proporzioni giocosamente oversize di giacche puffer e pantaloni cargo.

La collezione vista da vicino

La linea prevede materiali innovativi e tecniche studiate per garantire visibilità, isolamento, aerodinamicità e protezione, la collezione amplia temi distintivi di Balenciaga introducendo al tempo stesso, per la prima volta, oggetti sportivi funzionali: snowboard, sci, casco e bastoncini per discesa, sci di fondo o escursionismo.

ll ready-to-wear tecnico, come i jeans impermeabili foderati in pile in denim elasticizzato blu, permette un look casual sui sentieri di montagna o all’après-ski, così come lo zaino da sci attaccabile alle racchette dotato di tasche foderate antigraffio per proteggere gli occhiali e realizzato in nylon riciclato idrorepellente in nero o rosso.

Fonte: Ufficio stampa.

Proseguendo, le giacche e i gilet in toni opachi trapuntati, i pantaloni da sci a cinque tasche in nylon elasticizzato e le giacche in pile aderenti riprendono le silhouette classiche della maison, tra cui la Hourglass Jacket e il Puffer.

Anche gli amanti delle sneakers potranno dirsi soddisfatti grazie all’uscita della 3XL Ski Sneaker, una versione pronta per la neve della 3XL realizzata per resistere agli ambienti freddi e umidi. Realizzata con uno strato interno waterproof, protegge chi la indossa dall’acqua, garantendo comfort per tutto il giorno. E per chi cerca qualcosa di più accattivante, la collezione presenta anche l’Alaska Boot, ispirato all’attrezzatura artica. Realizzato in schiuma e rivestito in nylon, pelle o pelliccia sintetica, grazie anche alla fodera termica, tiene al caldo le dita dei piedi e sconfigge definitivamente il freddo.

Parlando dei capispalla sono trattati per essere idrorepellenti, la maggior parte dei pezzi sono disponibili in nero, grigio o rosso. Includono felpe con cappuccio e top a mezza zip a maniche lunghe in molleton pesante, maglie soffici, lana a coste da pescatore e pelliccia sintetica in stile visone. Guanti imbottiti da indossare sulle maniche della giacca, un berretto in maglia che incorpora lenti per occhiali da sole: questi, oltre a una selezione di leggings, calzini, maschere, guanti e sciarpe in diverse forme e materiali sono contrassegnati dal logo Balenciaga in versione riflettente.

La campagna

L’uscita della collezione è stata accompagnata da una campagna che mette in risalto lo spiccato senso dell’ironia di Demna. Al posto di uno chalet svizzero, i modelli indossano l’attrezzatura da sci su una spiaggia assolata.

Per celebrare l’uscita della collezione, saranno programmati numerosi pop-up globali e installazioni in vetrina sui punti vendita, che trasporteranno ulteriormente gli acquirenti nel nuovo mondo Balenciaga Skiwear.

Promettendo di essere tutt’altro che usuali, i pop-up saranno caratterizzati da grafiche Balenciaga di ispirazione atletica disegnate per la collezione e da capi realizzati esclusivamente per queste attivazioni. La collezione Balenciaga Skiwear è disponibile dal 15 novembre nei negozi e online.