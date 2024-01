Moncler X Roc Nation by JAY-Z: “Genius is everywhere”

Fonte: Ufficio stampa. Moncler X Roc Nation by JAY-Z.

Il binomio arte e moda non è una novità nell’industria del fashion. E sicuramente non lo è per Moncler. “Genius is everywhere” è il concept che sintetizza il messaggio della nuova collezione Moncler x RocNation disegnata da JAY-Z.

Creativo poliedrico e icona dell’industria dell’entertainment, JAY-Z ha costruito un impero che coinvolge diversi settori e audience globali. Moncler, nato come pioniere dell’outerwear per la montagna, ha ideato Genius, una piattaforma di co-creazione che supera i confini della moda e si apre all’arte, al design, all’intrattenimento, alla musica, allo sport e alla cultura.

La collezione Moncler x Roc Nation designed by JAY-Z simboleggia la creatività senza limiti per dare forma ad una collezione manifesto che racchiude un messaggio fondamentale: “Genius is everywhere”.

La partnership era stata svelata a febbraio 2023 in occasione dell’evento The Art of Genius durante la London Fashion Week. In quell’occasione, con l’istallazione “The Art Of All”, JAY-Z e Roc Nation hanno immaginato un viaggio epico e profondamente umano, in cui JAY-Z punta i riflettori su una community creativa composta da migliaia di persone. Una cabina di registrazione ha permesso a tutti i presenti di contribuire all’evento con la propria voce, dando così vita a un brano musicale incentrato sulle emozioni: The Art of All, appunto.

Un manifesto cinematografico

Con il concetto di “Genius is everywhere” e il desiderio di ispirare le persone a usare la propria voce, Moncler e JAY-Z raccontano una storia potente, concepita come un manifesto cinematografico, con una colonna sonora tratta dal film The Book of Clarence (prodotta da JAY-Z) e la voce narrante dell’artista SAINt Jhn. Il film, diretto dai creativi irlandesi Páraic e Kevin McGloughlin, rappresenta il concetto di Genius attraverso la connessione visiva tra la scalata di una montagna e quella di un paesaggio urbano, sovrapponendo le immagini mozzafiato del paesaggio con fotografie della New York di JAY-Z e Roc Nation.

Angolazioni e prospettive si alternano in una visione artistica che cattura l’emozione e l’energia dell’arrampicata. Pareti rocciose si fondono con i grattacieli, tunnel di ghiaccio con scale mobili, in un collage di scatti realizzati a Brooklyn, quartiere in cui è cresciuto JAY-Z, e di Manhattan, sede di Roc Nation, per enfatizzare il messaggio che Genius si può trovare in ogni luogo.

Disponibile a partire dal 24 gennaio in boutique Moncler selezionate e su moncler.com, Moncler x Roc Nation designed by JAY-Z è una collezione estremamente definita sia nelle silhouette sia nella palette: bianco, cachi e nero, con tocchi di arancione brillante. Le forme riconoscibili di Moncler sono rivisitate in chiave newyorkese per creare capi unici che richiamano il fascino del lusso disinvolto: bomber in pelle, camicie oversize, felpe con cappuccio e pantaloni sportivi. I modelli reversibili, i dettagli raffinati come i loghi ricamati a mano e le grafiche impreziosite da cristalli, fanno di questa capsule un connubio di moda, musica e narrativa.