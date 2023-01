A Sabato De Sarno la guida della direzione creativa di Gucci

Dopo tanto vociferare su chi avrebbe preso la Direzione Creativa della maison Gucci, appartenente al gruppo del lusso francese “Kering”, il Presidente e Ceo Francois-Henri Pinault ha con orgoglio dichiarato di aver fatto la sua scelta, con l’assegnazione del ruolo di “creative director” al trentanovenne Sabato De Sarno, che avrà l’onore di guidare la maison verso quel fatturato tanto ambito e dichiarato di 15 Miliardi di Euro. Un’eredità quella lasciata da Alessandro Michele davvero ardua, sia in termini di creatività che di notorietà.

La scelta di Sabato De Sarno ha stupito davvero tutti gli addetti ai lavori, che da mesi cercavano di capire chi sarebbe stato messo alla guida della Maison Gucci. Il chiacchiericcio tipico di queste situazioni portava alla guida della maison Maria Grazia Chiuri, Direttore creativo di Dior; altre invece sognavano altri nomi altisonanti e di grandissima notorietà. Molti hanno pensato che l’annuncio della scelta sarebbe avvenuto dopo la Fashion Week Donna di febbraio, invece Gucci come da sua tradizione ha stupito nuovamente tutti, anticipando i tempi e scegliendo un giovane talento sconosciuto, ma con un curriculum di tutto rispetto, dimostrando nuovamente la sua grande capacità di scovare talenti e di mettersi in gioco. D’altronde chi, non addetto ai lavori, conosceva la figura di Alessandro Michele prima del suo ingresso in Gucci?

Sabato De Sarno è un trentanovenne campano che ha iniziato la sua carriera nell’ufficio stile di Prada, per passare nel 2005 in Dolce & Gabbana, e per approdare successivamente alla maison Valentino. Ed è proprio al fianco del Pier Paolo Piccioli direttore creativo della maison, che Sabato afferma tutta la sua professionalità ed il suo talento creativo. Il Presidente e Ceo di Gucci Marco Bizzarri ha dichiarato in una nota, di essere davvero felice che Sabato faccia parte del progetto Gucci come Direttore creativo, perché, oltre ad aver fatto molta esperienza in altre maison, porta con se una nuova ventata di creatività e un grande apprezzamento della storia del brand. Si dice certo che con il suo talento, il nuovo Direttore creativo continuerà il suo percorso di influenza nella moda e di cultura, attraverso prodotti e collezioni che siano da molti desiderabili e dal profumo moderno e contemporaneo. Dal canto suo Sabato De Sarno si dice profondamente onorato e orgoglioso di essere entrato a far parte di una maison così ricca di storia, con valori in cui anche lui si riconosce da sempre.

Sabato De Sarno come detto, sostituisce Alessandro Michele, che è stato capace di rivedere lo stile della maison ed in parte stravolgerlo. Ha interpretato un nuovo stile maschile, con un uomo rinascimentale che mescola elementi maschili a quelli femminili, strizzando un occhio al “gender man”. A sua volta, Alessandro Michele nel 2015 prendeva il posto come Direttore creativo di Frida Giannini, eredità questa davvero ardue da eguagliare se non addirittura superare. Sabato dovrà lavorare non solo sullo stile del prodotto, ma anche sulle campagne d’immagine e sulle collaborazioni che hanno reso Gucci in questi ultimi 7 anni uno dei brand più capaci d’influenzare la società ed i suoi usi e costumi. Siamo certi che, grazie alla sua sensibilità creativa ,alla sua altissima capacità di adattamento e alla sua visione contemporanea, Sabato De Sarno stupirà tutti con le sue creazioni. Non ci resta che attendere.