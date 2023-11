Gucci Ancora illumina la Notte che conta

Fonte: Ufficio stampa Sabato De Sarno

A poco più di un mese da Gucci Ancora, la sfilata di debutto all’ultima a Fashion Week di Milano che ha definito i codici del nuovo guardaroba del brand per il giorno, questa volta tocca ad Ancora Notte la nuova linea che continua ad arricchire la nuova visione della Maison con un elogio alla vita dopo il tramonto.

Una linea per il LACMA di LA

La collezione eveningwear racchiude in sé la stessa attitudine, ancorata ad una realtà fatta di gioia. Sono dodici in tutto i pezzi proposti dal direttore creativo Sabato De Sarno alla dodicesima edizione del LACMA Art + Film Gala 2023, la raccolta fondi privata durante la quale i 650 sostenitori del museo di Los Angeles hanno celebrato i più importanti esponenti dell’arte, del cinema e della moda. Presente alla serata, patrocinata ogni anno da Gucci, anche il Presidente e Ceo della maison Jean-François Palus.

Spirto anni ‘50

Le proposte dall’immagine sofisticata, sono caratterizzate da ricami preziosi, il risultato di uno studio del nuovo direttore creativo sul passato della maison e in particolare su una selezione di borse minudiere risalenti agli anni Cinquanta.

Fonte: Ufficio stampa

Hanno indossato Gucci Ancora Notte le supermodelle Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Kirsty Humee Abbey Lee. Oltre al ritorno dei micro shorts, visti sulla passerella dello scorso settembre, che rendono contemporanei gli abiti in crêpe, ispirati agli anni Novanta, gli abiti in cady con lo scollo a camicia con fiocco hanno abbattuto le barriere tra daywear e eveningwear nel nome della libertà di espressione.

In questa visione dinamica e sfumata di apollineo e dionisiaco, Gucci Ancora Notte ha riportato in auge preziosi pizzi e frange della maison, applicati su mini dress, cappotti e morbide silhouette, ma anche ricami, ispirati in particolare ad alcune borse minaudière sempre degli anni 50.

La ribalta dell’evento losangelino è stata anche l’occasione per presentare i primi capi del formalwear maschile firmati da De Sarno, indossati da Asap Rocky, Elliot Page, Andrew Garfield e Pedro Pascal. Qui l’esuberante direttore creativo ha recuperato come fibbia della cintura la celebre G rovesciata del brand, molto popolare negli anni 90’.

Una pioggia di stelle

Ma le celebrità firmate Gucci non hanno solo sfilato in passerella, infatti erano presenti alla serata molti altri ospiti vip che hanno posato con abiti del brand del gruppo Kering davanti alla famosa Urban Light, installazione artistica di lampioni realizzata da Chris Burden.

Fonte: Ufficio stampa

Tra i tanti, Billie Eilish, già protagonista della recente campagna pubblicitaria della nuova bag Horsebit 1955 del marchio, in total look black e oversize, o Kristen Dunst con un dress interamente ricamato con cristalli. E ancora, vicino a Francois-Henri Pinault, Presidente e amministratore delegato di Kering, è stata fotografata Salma Hayek con un vestito di paillettes degradé, dai toni champagne simili a quello in merletto semitrasparente indossato da Jennifer Lopez, che ha partecipato alla serata con il marito Ben Affleck in un classico smoking con papillon.