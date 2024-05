Perché Jacob Elordi è perfetto per Bottega Veneta?

L’attore autraliano è il nuovo brand ambassador di Bottega, volto della campagna in una posa che di certo non è passata inosservata.

Jacob Elordi, 26 anni, è l’attore australiano che in poco tempo ha guadagnato lo status di stella di Hollywood, e che ora coltiva con le giuste collaborazioni nel mondo del fashion e lifestyle per rafforzare il suo ruolo di star. Ora entra nel mondo del luxury brand Bottega Veneta come brand ambassador.

Il grande pubblico lo ha conosciuto, e amato sin da subito, nel ruolo di Nate Jacobs della serie televisiva Euphoria e di Noah Flynn nella serie di film ‘The Kissing Booth’. Poi è arrivato il controverso Saltburn, uno dei titoli più discussi di Netflix dell’ultima stagione e infine il cinema con Priscilla di Sofia Coppola, dove ha interpretato Elvis Presley. Altissimo e dotato di un’eleganza innata nel 2021 è stato il volto di Calvin Klein. L’anno successivo ha promosso il profumo The Scent di Hugo Boss, e gli orologi Tag Heuer.

Stile genderless che fa status

Spesso paparazzato con borse di Bottega Veneta da donna che indossa con disinvoltura, per lui una vera passione, ha confermato una volta di più che gli accessori, come gli abiti, sono genderless. In perfetta sintonia con il brand, che ora lo elegge ufficialmente volto del brand.

Sembra logica dunque la scelta di nominare l’attore australiano idolo delle folle dopo Euphoria, Saltburne Prisiclla, nuovo brand ambassador di Bottega Veneta. La notizia è arrivata tramite un post su Instagram pubblicato dal direttore creativo della casa di moda Matthieu Blazy: mostra una una foto di Elordi immortalato dal fotografo Alec Soth con un pull a doppio collo color salmone e una posa buffa.

Benvenuto Jacob!

Per il momento non sappiamo molto di cosa prevederà il nuovo ruolo di Elordi: Matthieu Blazy si è limitato a un semplice “Benvenuto Jacob!” accanto alla foto pubblicata sul suo profilo Instagram personale. I fan, comunque, hanno accolto con entusiasmo la notizia: a 26 anni, è stato incoronato tra gli uomini più sexy dell’anno, basta leggere i commenti sotto il post sulla sua posa da “coniglietto” per Bottega Veneta. Considerando l’arco della sua carriera era perfettamente logico aspettarsi nuove collaborazioni nel mondo del fashion e, dopo averlo visto alla sfilata di debutto di Matthieu Blazy nel 2022, la strada era tracciata.

Elordi va ad aggiungersi a Kim Nam-joon, meglio conosciuto come RM, membro del celebre gruppo coreano Bts, che è stato scelto come primo volto in assoluto nella storia della maison. A lui ha fatto seguito la nomina dell’attrice cinese Shu Qi, protagonista della campagna del brand “The First Sunrise with You”. Potremmo aspettarci qualcosa di simile anche per Elordi mentre, nel frattempo, continueremo a vedergli sfoggiare le borse della maison in chiave genderless mescolando lusso e praticità. “Quando esco di casa, ho bisogno di avere con me più cose possibili, nel caso mi annoi – un libro, un block-notes, una macchina fotografica e i relativi rullini, una penna”, ha raccontato l’attore, “Mia madre mi ha appena regalato un orologio da taschino che tengo sull’orario dell’Australia, così so sempre che ora è a casa”. A contenere il tutto c’è una borsa Andiamo di Bottega.